В центре Москвы автомобиль Следственного комитета столкнулся с такси

По некоторым данным, это была машина из кортежа генерала Игоря Краснова, заместителя главы СК, автомобиль протаранил машину Яндекс-такси, сообщает телеканал Дождь со ссылкой на телеграмм-канал Mash. В самом следственном комитете эту информацию опровергли. Агентству ТАСС также сообщили в ведомстве, что Игорь Краснов в момент происшествия был на рабочем месте в здании СК и добавили, что он ездит на машине другой марки. По версии Следственного комитета, в аварии виноват водитель такси, который совершил неправильный манёвр.

По данным источника агентства ТАСС, авария произошла в центре столицы. Никто не пострадал.