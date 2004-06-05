В центре Москвы автомобиль Следственного комитета столкнулся с такси
По некоторым данным, это была машина из кортежа генерала Игоря Краснова, заместителя главы СК, автомобиль протаранил машину Яндекс-такси, сообщает телеканал Дождь со ссылкой на телеграмм-канал Mash. В самом следственном комитете эту информацию опровергли. Агентству ТАСС также сообщили в ведомстве, что Игорь Краснов в момент происшествия был на рабочем месте в здании СК и добавили, что он ездит на машине другой марки. По версии Следственного комитета, в аварии виноват водитель такси, который совершил неправильный манёвр.
По данным источника агентства ТАСС, авария произошла в центре столицы. Никто не пострадал.
Комментарии13
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raindengo 15 октября 2018 | 22:32
о как, генерал Краснов.... "За Чертополохом" не за горами
otets_zvezdonyi 15 октября 2018 | 22:33
Из кортежа! типа барин ехал с кортежем, вот же гниды оборзевшие
danko1 15 октября 2018 | 22:57
otets_zvezdonyi: Поэтому и денег для россиян нет, когда те, кто захватил власть на себя даже официально, не считая воровства, тратят немерено.
В странах, где высокий уровень жизни, персональные машины имеют только первые лица.
У нас Брежнев даже на работу безо всякого сопровождения ездил.
А нынешние гопники зажрались. Из грязи в князи, но грязью и остались, хотя и окружили себя роскошью.
hastings 15 октября 2018 | 23:03
otets_zvezdonyi: я тоже за большого начальника перепугался.
vilingrad 15 октября 2018 | 22:34
Краснов был на рабочем месте, виноват таксист, было не в центре, и воще- не мешайте работать генералу, холопы...
uhovostro 15 октября 2018 | 22:34
Это чистый экстремизм!! Закатать таксиста по полной программе на зону, чтобы под ногами не путался, гад...
danko1 15 октября 2018 | 23:00
uhovostro: А генералу дать орден мужества, хотя он и был на работе.
Но мужественно избежал аварии.
beltat 15 октября 2018 | 22:35
В правительстве в целом одобрили законопроект об обязательном страховании пассажиров такси на сумму до 2 млн рублей
bbob 15 октября 2018 | 22:39
Во-первых, это была машина не генерала, а во-вторых, в аварии виноват не водитель генерала, а таксист.
nichirin 15 октября 2018 | 22:41
Ну всё, теперь весь Яндекс присядет на дцать суточек, видимо.
mosser 15 октября 2018 | 22:51
Пусть суки-холуи путинские на метро ездят.
udarnik62 15 октября 2018 | 22:58
Прям как у Союза с инопланетянами ...
Краснов в это время был на работе, но виноват в аварии таксист...
Вы как нибудь логически можете построить хронолологию событий ?
А Союз упал потому что в Харькове насверлили дырок в обшивке ...
Похоже на Эхе сегодня какой-то праздник ?
censorr 15 октября 2018 | 23:06
По версии Следственного комитета, в аварии виноват водитель такси, который совершил неправильный манёвр.
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Безусловно. Иначе бы и быть не могло. "Ну, рассказывай, как обгонял, как подрезал.."