Полиция не исключает террористической подоплеки происшествия на главном вокзале города Кельна

Сегодня в полдень неизвестный мужчина бросил в один из ресторанов быстрой еды на главном вокзале Кельна самодельный «коктейль Молотова», в результате чего 14-летняя девочка получила ожоги. После того, как сработала автоматическая система пожаротушения, мужчина забаррикадировался с заложницей в привокзальной аптеке. В результате спецоперации кельнской полиции злоумышленник был опасно ранен. Заложница получила легкие ранения. Ранее подозреваемый угрожал заложнице и пытался ее поджечь, облив бензином и обложив самодельной взрывчаткой. Мужчина держал в руке огнестрельное оружие, однако пока не выяснено, было ли оно настоящим. Полиция открыла превентивный огонь. Во время перестрелки злоумышленник был тяжело ранен и затем срочно прооперирован.

Кельнская прокуратура завела дело по подозрению в попытке убийства и нанесения телесных повреждений, однако проверяются все возможные версии, в том числе не исключается теракт. Подозреваемый преступник – 55-летний гражданин Сирии с разрешением на проживание в Германии до 2021 года. Мужчина приехал в ФРГ в 2016 году. Удостоверение личности с этими данными было найдено в помещениях аптеки. Его владелец известен полиции по другим деяниям, в том числе воровству и мошенничеству. При ранних задержаниях он называл себя членом запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ. Сириец проверялся на связь с исламистами, однако конкретных подозрений найдено не было. Он лишь требовал вывода войск из Сирии и освобождение одной гражданки Туниса из немецкой тюрьмы.

Полиция пока не может с полной уверенностью утверждать, что найденный документ принадлежит тяжело раненому подозреваемому, который в данное время находится в реанимации.