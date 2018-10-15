Комиссия, расследующая крушение «Союза», по некоторым данным, не исключает, что ракету могли повредить намеренно

При этом официально в Роскосмосе эту версию не озвучивали.

Комиссия, выясняющая обстоятельства аварии космического аппарата, установила, что непосредственной причиной крушения стала неисправность пирозамка в системе разделения блоков ракеты. В комиссии не исключают, что мог иметь место саботаж, со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщает агентство РИА Новости. Согласно другим версиям, неисправность могли не заметить во время предстартового контроля, либо ее в принципе невозможно обнаружить.

«Интерфакс», ссылаясь на источник, знакомый с ходом расследования, утверждает, что в качестве основной рассматривается версия технического отказа, а не осознанного вредительства. Другой источник агентства рассказал, что ракета-носитель «Союз» была оснащена украинской системой управления, произведенной в Харькове. Однако рассматривается ли это как фактор, который мог повлиять на полет, не уточняется.

Неудачный пуск пилотируемого корабля «Союз» произошел в четверг. Из-за нештатной ситуации экипажу пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане.