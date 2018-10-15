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22:04, 15 октября 2018

Комиссия, расследующая крушение «Союза», по некоторым данным, не исключает, что ракету могли повредить намеренно

При этом официально в Роскосмосе эту версию не озвучивали.

Комиссия, выясняющая обстоятельства аварии космического аппарата, установила, что непосредственной причиной крушения стала неисправность пирозамка в системе разделения блоков ракеты. В комиссии не исключают, что мог иметь место саботаж, со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщает агентство РИА Новости. Согласно другим версиям, неисправность могли не заметить во время предстартового контроля, либо ее в принципе невозможно обнаружить.

«Интерфакс», ссылаясь на источник, знакомый с ходом расследования, утверждает, что в качестве основной рассматривается версия технического отказа, а не осознанного вредительства. Другой источник агентства рассказал, что ракета-носитель «Союз» была оснащена украинской системой управления, произведенной в Харькове. Однако рассматривается ли это как фактор, который мог повлиять на полет, не уточняется.

Неудачный пуск пилотируемого корабля «Союз» произошел в четверг. Из-за нештатной ситуации экипажу пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане.

Комментарии

31

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edyunia 15 октября 2018 | 22:08

Обычно говорится: рыба гниет с головы.

proswen 15 октября 2018 | 22:08

Ну наконец-то! А то заждалися. Помёты, фас!!! бугага

novirusic 15 октября 2018 | 22:16

proswen: как там Лавров исполнял:
Дебилы бл..., дебилы бл..., дебилы!

А с другой стороны что им делать, признавать, что совсем опаскудились и деквалифицировались?

oldpartizan 15 октября 2018 | 22:21

Маск и Ярош?

gригорьич 15 октября 2018 | 22:37

oldpartizan: Круиф и Блохин

kottigr1 15 октября 2018 | 22:10

edyunia: Комиссия Роскосмоса выяснила, что аварийная ракета-носитель «Союз» была оснащена украинской системой управлении производства "Харьковского тракторного завода"..

kryimzdick 15 октября 2018 | 22:10

kottigr1: А американец лететь не хотел, вот и просверлил что-то...

edyunia 15 октября 2018 | 22:12

kottigr1: \\системой управлении производства "Харьковского тракторного завода".. \\
Это таки была система управления от велосипеда харьковского завода (ХВЗ).

kypykyky 15 октября 2018 | 22:14

edyunia: гусеница не отвалилась..

viktor20123 15 октября 2018 | 22:21

edyunia:
А демократия гниет с жопы.

popov_m 15 октября 2018 | 22:10

"Если в кране нет воды, значит выпили ....!"

kypykyky 15 октября 2018 | 22:16

popov_m: и мусор львовскiй по просторам российским развезли уууу

(комментарий скрыт)

valtameri 15 октября 2018 | 22:17

Поп кадилом набрызгал в пирозамок при освящении, отсырело и не сработало. Гнать их оттуда в шею!

sensei54 15 октября 2018 | 22:19

О, так "Союз" оказывается космiчный корабель!

kypykyky 15 октября 2018 | 22:24

sensei54: дык вайска. а на руле опять хахлы...

frobnule 15 октября 2018 | 22:19

Ну, началось...
Все-таки опять - дрель... Как вечный жид. :)

udarnik62 15 октября 2018 | 22:36

frobnule:
При чем здесь жиды ?
Это опять инопланетяне присосались на взлете и давай сверлить , молотками дербанить обшивку !

frobnule 15 октября 2018 | 22:48

udarnik62: При чем здесь жиды ?
===============================
Да никоим боком.
Речь о дрели. Это ей не повезло - попала под Рогозина. Теперь будет за все в ответе до второго пришествия.

sharko_2 15 октября 2018 | 22:50

udarnik62:

Вражеские инопланетяне - жиды.

socialism 15 октября 2018 | 22:21

Украинская система управления? Значит диверсант тот, кто им это доверяет.

serjo1977 15 октября 2018 | 22:22

Диверсия была. Рогозин во главе Роскосмоса - это БЕЗУСЛОВНАЯ диверсия.

wasielna 15 октября 2018 | 22:25

А профессионалов приглашать на работу в Роскосмосе не пробовали?

kypykyky 15 октября 2018 | 22:32

wasielna: они и есть. династии

nikita_troitsk 15 октября 2018 | 22:55

wasielna: На кладбище уже последние профессионалы. Вымерли за ненадобностью.

stopkran1969 15 октября 2018 | 22:31

Ага, и педаль газа от запорожца вовик подарил

udarnik62 15 октября 2018 | 22:32

Опять хохлы насрали ...
Наверняка Обама подсказал, все ему неймется !

ka_mate 15 октября 2018 | 22:41

Завтра увидим подробный анализ соловьев-киселева.

forward 15 октября 2018 | 22:45

Ну все ясно. Роскосмос не виновпт. Вредители!

grishakras 15 октября 2018 | 22:50

А может дело не в пирозамке , а в полном замке в мозгу у руководителей сего.

kaputvsemu 15 октября 2018 | 23:04

путинввидивайскавроскосмас!

citizeneco 15 октября 2018 | 23:19

Исходя из этого, если американцы по-прежнему желают отправлять своих астронавтов в космос на российских «Союзах», то специалисты НАСА должны участвовать в контрольных проверках всех систем перед стартом, а также поставить свою систему управления вместо украинской, иначе, если после этого инцидента снова случится авария и погибнет их астронавт, американский народ им этого не простит.

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