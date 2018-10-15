Комиссия, расследующая крушение «Союза», по некоторым данным, не исключает, что ракету могли повредить намеренно
При этом официально в Роскосмосе эту версию не озвучивали.
Комиссия, выясняющая обстоятельства аварии космического аппарата, установила, что непосредственной причиной крушения стала неисправность пирозамка в системе разделения блоков ракеты. В комиссии не исключают, что мог иметь место саботаж, со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщает агентство РИА Новости. Согласно другим версиям, неисправность могли не заметить во время предстартового контроля, либо ее в принципе невозможно обнаружить.
«Интерфакс», ссылаясь на источник, знакомый с ходом расследования, утверждает, что в качестве основной рассматривается версия технического отказа, а не осознанного вредительства. Другой источник агентства рассказал, что ракета-носитель «Союз» была оснащена украинской системой управления, произведенной в Харькове. Однако рассматривается ли это как фактор, который мог повлиять на полет, не уточняется.
Неудачный пуск пилотируемого корабля «Союз» произошел в четверг. Из-за нештатной ситуации экипажу пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане.
Комментарии31
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edyunia 15 октября 2018 | 22:08
Обычно говорится: рыба гниет с головы.
proswen 15 октября 2018 | 22:08
Ну наконец-то! А то заждалися. Помёты, фас!!! бугага
novirusic 15 октября 2018 | 22:16
proswen: как там Лавров исполнял:
Дебилы бл..., дебилы бл..., дебилы!
А с другой стороны что им делать, признавать, что совсем опаскудились и деквалифицировались?
oldpartizan 15 октября 2018 | 22:21
Маск и Ярош?
gригорьич 15 октября 2018 | 22:37
oldpartizan: Круиф и Блохин
kottigr1 15 октября 2018 | 22:10
edyunia: Комиссия Роскосмоса выяснила, что аварийная ракета-носитель «Союз» была оснащена украинской системой управлении производства "Харьковского тракторного завода"..
kryimzdick 15 октября 2018 | 22:10
kottigr1: А американец лететь не хотел, вот и просверлил что-то...
edyunia 15 октября 2018 | 22:12
kottigr1: \\системой управлении производства "Харьковского тракторного завода".. \\
Это таки была система управления от велосипеда харьковского завода (ХВЗ).
kypykyky 15 октября 2018 | 22:14
edyunia: гусеница не отвалилась..
viktor20123 15 октября 2018 | 22:21
edyunia:
А демократия гниет с жопы.
popov_m 15 октября 2018 | 22:10
"Если в кране нет воды, значит выпили ....!"
kypykyky 15 октября 2018 | 22:16
popov_m: и мусор львовскiй по просторам российским развезли уууу
valtameri 15 октября 2018 | 22:17
Поп кадилом набрызгал в пирозамок при освящении, отсырело и не сработало. Гнать их оттуда в шею!
sensei54 15 октября 2018 | 22:19
О, так "Союз" оказывается космiчный корабель!
kypykyky 15 октября 2018 | 22:24
sensei54: дык вайска. а на руле опять хахлы...
frobnule 15 октября 2018 | 22:19
Ну, началось...
Все-таки опять - дрель... Как вечный жид. :)
udarnik62 15 октября 2018 | 22:36
frobnule:
При чем здесь жиды ?
Это опять инопланетяне присосались на взлете и давай сверлить , молотками дербанить обшивку !
frobnule 15 октября 2018 | 22:48
udarnik62: При чем здесь жиды ?
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Да никоим боком.
Речь о дрели. Это ей не повезло - попала под Рогозина. Теперь будет за все в ответе до второго пришествия.
sharko_2 15 октября 2018 | 22:50
udarnik62:
Вражеские инопланетяне - жиды.
socialism 15 октября 2018 | 22:21
Украинская система управления? Значит диверсант тот, кто им это доверяет.
serjo1977 15 октября 2018 | 22:22
Диверсия была. Рогозин во главе Роскосмоса - это БЕЗУСЛОВНАЯ диверсия.
wasielna 15 октября 2018 | 22:25
А профессионалов приглашать на работу в Роскосмосе не пробовали?
kypykyky 15 октября 2018 | 22:32
wasielna: они и есть. династии
nikita_troitsk 15 октября 2018 | 22:55
wasielna: На кладбище уже последние профессионалы. Вымерли за ненадобностью.
stopkran1969 15 октября 2018 | 22:31
Ага, и педаль газа от запорожца вовик подарил
udarnik62 15 октября 2018 | 22:32
Опять хохлы насрали ...
Наверняка Обама подсказал, все ему неймется !
ka_mate 15 октября 2018 | 22:41
Завтра увидим подробный анализ соловьев-киселева.
forward 15 октября 2018 | 22:45
Ну все ясно. Роскосмос не виновпт. Вредители!
grishakras 15 октября 2018 | 22:50
А может дело не в пирозамке , а в полном замке в мозгу у руководителей сего.
kaputvsemu 15 октября 2018 | 23:04
путинввидивайскавроскосмас!
citizeneco 15 октября 2018 | 23:19
Исходя из этого, если американцы по-прежнему желают отправлять своих астронавтов в космос на российских «Союзах», то специалисты НАСА должны участвовать в контрольных проверках всех систем перед стартом, а также поставить свою систему управления вместо украинской, иначе, если после этого инцидента снова случится авария и погибнет их астронавт, американский народ им этого не простит.