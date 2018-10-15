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22:01, 15 октября 2018

РПЦ объявила о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом

Решение принято на заседании священного Синода РПЦ, которое состоялось в Минске. Оно связано с намерением Константинопольского патриархата предоставить автокефалию Украинской православной церкви.
Дальнейшее общение невозможно, — сказал глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

Для верующих Русской православной церкви разрыв отношений означает, в том числе, то, что они не смогут участвовать в богослужениях, причащаться, молиться в храмах Константинопольского патриархата и принимать участие в других таинствах, — сказал пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.

Русская православная церковь делала все возможное, чтобы разрыва не произошло. Нам не в чем себя винить, — сказал в свою очередь глава Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом Московского патриархата Владимир Легойда. Его слова приводит агентство ТАСС. Разрыв отношений был ожидаемым, — такое мнение в эфира Эха высказал клерик Российской православной автономной церкви Михаил Ардов.

Ардов добавил, что Российская православная автономная церковь отделилась от РПЦ еще в девяностых годах и даже выкупила свой храм.

Комментарии

45

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edyunia 15 октября 2018 | 22:05

Ерунда, с Господом Богом они давно порвали отношения, если таковые имелись.

frobnule 15 октября 2018 | 22:09

edyunia: нууу... Я бы ещё добавил: если такой имеется. :)

ЗЫ Ничего личного, оценочное суждение.

kottigr1 15 октября 2018 | 22:13

frobnule:
Константинопольский патриархат - в списки запрещенных НКО.
Константинопольскому патриархату - задним числом российское гражданство как Сенцову и сразу в розыск по приговору Басманого суда.
Петрову и Боширову - приготовиться.. !

edyunia 15 октября 2018 | 22:15

frobnule: \\Я бы ещё добавил: если такой имеется. :)\\
По делам их узнаете их.

dataan 15 октября 2018 | 22:09

Константинопольский доигрался. Сочтены его дни на "величайшем " посту. Ну хотя бы 25 лямов поимел, всё же поиздержался на вселенской службе то. Девки нынче наверно дорого стоят. :)))

kamen_12 15 октября 2018 | 22:22

dataan: Константинопальский он же Царьградский, теперь Истамбульский. Изначально всё было Римским.

grashupfer 15 октября 2018 | 22:35

kamen_12: А вот фих! Изначально всё было Бирюлёвским! ) Сказано - Бирюлёво было безвидно и пусто, только дух...
Сим же, боюсь, и закончится...

igorrrpadlowitchs 15 октября 2018 | 22:15

edyunia: гундяй пошёл в разнос, так сказать перенанопылился! Скоро узнаем, что православие пошло из рашки!

kamen_12 15 октября 2018 | 22:25

igorrrpadlowitchs: Из Рима.

eniro 15 октября 2018 | 22:29

edyunia: Пусть бегут к Папе Римскому. Может тот приласкает. Ну нельзя же, чтоб вообще никаких церковных связей? А как в Европу ездить? Туристом, что-ли?

kamen_12 15 октября 2018 | 22:34

eniro: Это дельная мысль, воссоедениться опять со святой Католической Церквью.

stopkran1969 15 октября 2018 | 22:48

kamen_12: а Папе эти клоуны на кой? Франциск конечно христианин и простит заблудших, но для этого они хоть в Бога должны верить, а не в бабло

mosser 15 октября 2018 | 23:00

edyunia: Гундяев как и хозяин со всем миром поругался. Гыыы

croaker 15 октября 2018 | 22:07

РПЦ переходит на сектантское положение.

holic 15 октября 2018 | 22:08

croaker: Московский Вантникан...

kottigr1 15 октября 2018 | 22:25

holic:Кремлёвский талибан..

igorrrpadlowitchs 15 октября 2018 | 22:12

croaker: edyunia: теперь у гундяй провозгласит, что у рашкинцев появится свой пасхальный огонь и свой бог , по имени вова и похожий на крысу!

mbh_vor__n1 15 октября 2018 | 22:12

Весёленькая история ;) Теперь какелы на вукраине автоматически становятся сектантами.

Доскакались... скакелы. Кто не в секте - тот москаль ! ;-)))))))))))))))))))))))))

zukero_ 15 октября 2018 | 22:41

mbh_vor__n1: Столько орфографических ошибок в двух предложениях русского языка?
Вы малообразованный или просто олигофрен?

kondrakr 15 октября 2018 | 23:10

zukero_: Одно другому не мешает.

bl 15 октября 2018 | 22:07

Ну, вот и всё.
Синод РПЦ принял решение о полном разрыве отношений с Константинопольским патриархатом.
Отныне прихожане Русской православной церкви становятся членами секты, образованной в 1943 г. по инициативе недоучившегося слушателя Тифлисской духовной семинарии И. Джугашвили

nikolashin2017 15 октября 2018 | 22:14

bl: croaker: вот так московский паханат
забиться в угол очень рад:
один из приводных ремней
уже не делает теней...

popov_m 15 октября 2018 | 22:08

"Обидели юродивого, копеечку отняли" (с)

idruker 15 октября 2018 | 22:08

Гошподи, какие страсти! Много я видел истерик, но вот историческая истерика - это впервые.

bl 15 октября 2018 | 22:09

Ой, всё, благодатный ужас сошел с пальца Путина, РПЦ порвала отношения с Туркопапой. Это развод с родной матерью, досрочные похороны отца и свои духовные ветры в чорные семейные паруса. Мы не Третий Рим теперь, а Второй Тагил с железным твердым лицом. И будем твердо стоять на своем, пока он не посинеет.
Е6аков

justlooking 15 октября 2018 | 22:10

Какая ирония. Все эти годы священники УПЦ МП предостерегали верующих украинцев от "неканоничного" Киевского Патриархата. Что теперь они будут говорить, ведь основной козырь утерян???

kryimzdick 15 октября 2018 | 22:18

justlooking: они сами перейдут в киевский

vla7815 15 октября 2018 | 22:13

Путин со своими сообщниками создают на Земле глобус России. Всех нахрен, вова питерский - наместник Бога. Все кто не верит в вову - идиоты или враги. Они оскорбляют чувства верующих в вову питерского.

stopkran1969 15 октября 2018 | 22:13

А кого планируют на роль Христа? Единственного почётного святого-неполживого-великомученика-старца?

salut__521 15 октября 2018 | 22:14

Ох уж эта РПЦ, разрывается со всеми как последняя фашистка... Ну да и хер на неё.

yan_muha 15 октября 2018 | 22:18

Дебилы, б***ь

nikvol 15 октября 2018 | 22:20

Карма такая у России - воевать с фашизмом.

igorrrpadlowitchs 15 октября 2018 | 22:31

nikvol: 'воевать с фашизмом'- будучи сами фашистами!

nikvol 15 октября 2018 | 22:47

igorrrpadlowitchs: Русские не могут быть фашистами по определению, это оксюморон.

polikarpich 15 октября 2018 | 22:49

nikvol: Это что за бред? Обоснуйте.

nikvol 15 октября 2018 | 23:13

polikarpich: Я неточно выразился. Русские могут быть фашистами - когда примыкают к антироссийским силам.

putnykada 15 октября 2018 | 23:18

nikvol: Вот теперь с константинопольскими христианофашистами воевать придётся.)))))

specsalos 15 октября 2018 | 22:21

Четвёртые сутки пуканы пылают ,
По скрепам и Третьему Риму - удар.
Не падайте духом, рейхспастырь Гундяев,
Терпите, Онуфрий, весь этот кошмар...
Вот злые бандеры проносятся к Лавре,
Луна равнодушная смотрит им вслед,
Вселенский на Киев заслал эмиссаров
И томосом машет Москве Филарет...
Готовит cтерхфюрер Чепиг эскадроны,
Аж в Минск созывает рейхспастырь Синод!
Расстрига Онуфрий, вас ждут на перроне,
А с Минска в Зажопинск - на новый приход...
Быть может под утро на этих укропов
Крестовым походом стехфюрер пойдёт:
Ведь без Украины Москва - Азиопа ,
Держава залесских ордынских болот ...
Но драться за Киев желающих мало :
Видать Моторолы приходят во снах ?
Вы сильно не войте , рейхспастырь Гундяев,
Отсюда давно вы все посланы на...
А утром, как прежде, забрезжило солнце,
Над древнею Лаврой горят купола...
Рейхспастырь Гундяев, без вас обойдёмся -
К чему вам, чекистам, чужая страна?

piterrr 15 октября 2018 | 22:22

Долго будет Россия отмываться от путинско-гундяевского дерьма, очень долго..А с таким быдлонаселением отмоется ли, большой вопрос?!...Ведь этим ленточным червям, называющих себя россиянами всё дерьмо-то это очень даже нравится!

i_c_e 15 октября 2018 | 22:26

Интересна интерпретация вклада РПЦ в православие как «являясь плодом ее многовековой миссионерской и пастырской деятельности». Конкретно Кирилл тоже, видимо, считает, что «миссионерской и пастырской деятельностью» занимается. Теперь это так называется?

xuato 15 октября 2018 | 22:30



Кирилл посмотрел на часы Варфоломея и свои - марки Breguet за 30 000 евро, и вдруг понял, надо отделятся. С такими русскому православию не по дороге!

— Добрый день!
— Здравия желаю!
— А вы точно священник?
— Так точно!

zukero_ 15 октября 2018 | 22:39

Ух как сегодня всех поварят по боевой тревоге подняли.
Бегом лодыри защищать Раскольническую Путинскую Церковь, с её КГБатюшками!!!

stanislav1975 15 октября 2018 | 22:47

Не означает ли это отказа РПЦ от православия?

polikarpich 15 октября 2018 | 22:52

stanislav1975: От христианства-то они уже давно отказались.

kaputvsemu 15 октября 2018 | 23:00

Ну и дураки.

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