РПЦ объявила о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом
Решение принято на заседании священного Синода РПЦ, которое состоялось в Минске. Оно связано с намерением Константинопольского патриархата предоставить автокефалию Украинской православной церкви.
Дальнейшее общение невозможно, — сказал глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.
Для верующих Русской православной церкви разрыв отношений означает, в том числе, то, что они не смогут участвовать в богослужениях, причащаться, молиться в храмах Константинопольского патриархата и принимать участие в других таинствах, — сказал пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.
Русская православная церковь делала все возможное, чтобы разрыва не произошло. Нам не в чем себя винить, — сказал в свою очередь глава Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом Московского патриархата Владимир Легойда. Его слова приводит агентство ТАСС. Разрыв отношений был ожидаемым, — такое мнение в эфира Эха высказал клерик Российской православной автономной церкви Михаил Ардов.
Ардов добавил, что Российская православная автономная церковь отделилась от РПЦ еще в девяностых годах и даже выкупила свой храм.
Комментарии45
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edyunia 15 октября 2018 | 22:05
Ерунда, с Господом Богом они давно порвали отношения, если таковые имелись.
frobnule 15 октября 2018 | 22:09
edyunia: нууу... Я бы ещё добавил: если такой имеется. :)
ЗЫ Ничего личного, оценочное суждение.
kottigr1 15 октября 2018 | 22:13
frobnule:
Константинопольский патриархат - в списки запрещенных НКО.
Константинопольскому патриархату - задним числом российское гражданство как Сенцову и сразу в розыск по приговору Басманого суда.
Петрову и Боширову - приготовиться.. !
edyunia 15 октября 2018 | 22:15
frobnule: \\Я бы ещё добавил: если такой имеется. :)\\
По делам их узнаете их.
dataan 15 октября 2018 | 22:09
Константинопольский доигрался. Сочтены его дни на "величайшем " посту. Ну хотя бы 25 лямов поимел, всё же поиздержался на вселенской службе то. Девки нынче наверно дорого стоят. :)))
kamen_12 15 октября 2018 | 22:22
dataan: Константинопальский он же Царьградский, теперь Истамбульский. Изначально всё было Римским.
grashupfer 15 октября 2018 | 22:35
kamen_12: А вот фих! Изначально всё было Бирюлёвским! ) Сказано - Бирюлёво было безвидно и пусто, только дух...
Сим же, боюсь, и закончится...
igorrrpadlowitchs 15 октября 2018 | 22:15
edyunia: гундяй пошёл в разнос, так сказать перенанопылился! Скоро узнаем, что православие пошло из рашки!
kamen_12 15 октября 2018 | 22:25
igorrrpadlowitchs: Из Рима.
eniro 15 октября 2018 | 22:29
edyunia: Пусть бегут к Папе Римскому. Может тот приласкает. Ну нельзя же, чтоб вообще никаких церковных связей? А как в Европу ездить? Туристом, что-ли?
kamen_12 15 октября 2018 | 22:34
eniro: Это дельная мысль, воссоедениться опять со святой Католической Церквью.
stopkran1969 15 октября 2018 | 22:48
kamen_12: а Папе эти клоуны на кой? Франциск конечно христианин и простит заблудших, но для этого они хоть в Бога должны верить, а не в бабло
mosser 15 октября 2018 | 23:00
edyunia: Гундяев как и хозяин со всем миром поругался. Гыыы
croaker 15 октября 2018 | 22:07
РПЦ переходит на сектантское положение.
holic 15 октября 2018 | 22:08
croaker: Московский Вантникан...
kottigr1 15 октября 2018 | 22:25
holic:Кремлёвский талибан..
igorrrpadlowitchs 15 октября 2018 | 22:12
croaker: edyunia: теперь у гундяй провозгласит, что у рашкинцев появится свой пасхальный огонь и свой бог , по имени вова и похожий на крысу!
mbh_vor__n1 15 октября 2018 | 22:12
Весёленькая история ;) Теперь какелы на вукраине автоматически становятся сектантами.
Доскакались... скакелы. Кто не в секте - тот москаль ! ;-)))))))))))))))))))))))))
zukero_ 15 октября 2018 | 22:41
mbh_vor__n1: Столько орфографических ошибок в двух предложениях русского языка?
Вы малообразованный или просто олигофрен?
kondrakr 15 октября 2018 | 23:10
zukero_: Одно другому не мешает.
bl 15 октября 2018 | 22:07
Ну, вот и всё.
Синод РПЦ принял решение о полном разрыве отношений с Константинопольским патриархатом.
Отныне прихожане Русской православной церкви становятся членами секты, образованной в 1943 г. по инициативе недоучившегося слушателя Тифлисской духовной семинарии И. Джугашвили
nikolashin2017 15 октября 2018 | 22:14
bl: croaker: вот так московский паханат
забиться в угол очень рад:
один из приводных ремней
уже не делает теней...
popov_m 15 октября 2018 | 22:08
"Обидели юродивого, копеечку отняли" (с)
idruker 15 октября 2018 | 22:08
Гошподи, какие страсти! Много я видел истерик, но вот историческая истерика - это впервые.
bl 15 октября 2018 | 22:09
Ой, всё, благодатный ужас сошел с пальца Путина, РПЦ порвала отношения с Туркопапой. Это развод с родной матерью, досрочные похороны отца и свои духовные ветры в чорные семейные паруса. Мы не Третий Рим теперь, а Второй Тагил с железным твердым лицом. И будем твердо стоять на своем, пока он не посинеет.
Е6аков
justlooking 15 октября 2018 | 22:10
Какая ирония. Все эти годы священники УПЦ МП предостерегали верующих украинцев от "неканоничного" Киевского Патриархата. Что теперь они будут говорить, ведь основной козырь утерян???
kryimzdick 15 октября 2018 | 22:18
justlooking: они сами перейдут в киевский
vla7815 15 октября 2018 | 22:13
Путин со своими сообщниками создают на Земле глобус России. Всех нахрен, вова питерский - наместник Бога. Все кто не верит в вову - идиоты или враги. Они оскорбляют чувства верующих в вову питерского.
stopkran1969 15 октября 2018 | 22:13
А кого планируют на роль Христа? Единственного почётного святого-неполживого-великомученика-старца?
salut__521 15 октября 2018 | 22:14
Ох уж эта РПЦ, разрывается со всеми как последняя фашистка... Ну да и хер на неё.
yan_muha 15 октября 2018 | 22:18
Дебилы, б***ь
nikvol 15 октября 2018 | 22:20
Карма такая у России - воевать с фашизмом.
igorrrpadlowitchs 15 октября 2018 | 22:31
nikvol: 'воевать с фашизмом'- будучи сами фашистами!
nikvol 15 октября 2018 | 22:47
igorrrpadlowitchs: Русские не могут быть фашистами по определению, это оксюморон.
polikarpich 15 октября 2018 | 22:49
nikvol: Это что за бред? Обоснуйте.
nikvol 15 октября 2018 | 23:13
polikarpich: Я неточно выразился. Русские могут быть фашистами - когда примыкают к антироссийским силам.
putnykada 15 октября 2018 | 23:18
nikvol: Вот теперь с константинопольскими христианофашистами воевать придётся.)))))
specsalos 15 октября 2018 | 22:21
Четвёртые сутки пуканы пылают ,
По скрепам и Третьему Риму - удар.
Не падайте духом, рейхспастырь Гундяев,
Терпите, Онуфрий, весь этот кошмар...
Вот злые бандеры проносятся к Лавре,
Луна равнодушная смотрит им вслед,
Вселенский на Киев заслал эмиссаров
И томосом машет Москве Филарет...
Готовит cтерхфюрер Чепиг эскадроны,
Аж в Минск созывает рейхспастырь Синод!
Расстрига Онуфрий, вас ждут на перроне,
А с Минска в Зажопинск - на новый приход...
Быть может под утро на этих укропов
Крестовым походом стехфюрер пойдёт:
Ведь без Украины Москва - Азиопа ,
Держава залесских ордынских болот ...
Но драться за Киев желающих мало :
Видать Моторолы приходят во снах ?
Вы сильно не войте , рейхспастырь Гундяев,
Отсюда давно вы все посланы на...
А утром, как прежде, забрезжило солнце,
Над древнею Лаврой горят купола...
Рейхспастырь Гундяев, без вас обойдёмся -
К чему вам, чекистам, чужая страна?
piterrr 15 октября 2018 | 22:22
Долго будет Россия отмываться от путинско-гундяевского дерьма, очень долго..А с таким быдлонаселением отмоется ли, большой вопрос?!...Ведь этим ленточным червям, называющих себя россиянами всё дерьмо-то это очень даже нравится!
i_c_e 15 октября 2018 | 22:26
Интересна интерпретация вклада РПЦ в православие как «являясь плодом ее многовековой миссионерской и пастырской деятельности». Конкретно Кирилл тоже, видимо, считает, что «миссионерской и пастырской деятельностью» занимается. Теперь это так называется?
xuato 15 октября 2018 | 22:30
Кирилл посмотрел на часы Варфоломея и свои - марки Breguet за 30 000 евро, и вдруг понял, надо отделятся. С такими русскому православию не по дороге!
— Добрый день!
— Здравия желаю!
— А вы точно священник?
— Так точно!
zukero_ 15 октября 2018 | 22:39
Ух как сегодня всех поварят по боевой тревоге подняли.
Бегом лодыри защищать Раскольническую Путинскую Церковь, с её КГБатюшками!!!
stanislav1975 15 октября 2018 | 22:47
Не означает ли это отказа РПЦ от православия?
polikarpich 15 октября 2018 | 22:52
stanislav1975: От христианства-то они уже давно отказались.
kaputvsemu 15 октября 2018 | 23:00
Ну и дураки.