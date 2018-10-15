РПЦ объявила о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом

Решение принято на заседании священного Синода РПЦ, которое состоялось в Минске. Оно связано с намерением Константинопольского патриархата предоставить автокефалию Украинской православной церкви.

Дальнейшее общение невозможно, — сказал глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

Для верующих Русской православной церкви разрыв отношений означает, в том числе, то, что они не смогут участвовать в богослужениях, причащаться, молиться в храмах Константинопольского патриархата и принимать участие в других таинствах, — сказал пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.

Русская православная церковь делала все возможное, чтобы разрыва не произошло. Нам не в чем себя винить, — сказал в свою очередь глава Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом Московского патриархата Владимир Легойда. Его слова приводит агентство ТАСС. Разрыв отношений был ожидаемым, — такое мнение в эфира Эха высказал клерик Российской православной автономной церкви Михаил Ардов.

Ардов добавил, что Российская православная автономная церковь отделилась от РПЦ еще в девяностых годах и даже выкупила свой храм.