Ученые не исключают дефицита пива из-за глобального потепления
Изменения климата могут привести к существенному снижению урожая ячменя, из которого производится пиво. Об этом сообщает газета Гардиан со ссылкой на исследование. Авторы исследования из университета восточной Англии отмечают, что мировое потребление пива снизится, а цены могут вырасти вдвое.
Комментарии4
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vasyakirin 15 октября 2018 | 21:36
Пусть в РФ пиво скупают у Нас оно от ячменя не зависит....
johio 15 октября 2018 | 21:40
vasyakirin: Грантососы новую тему осваивают. На на исследования по пиву перешли.
Пиво и глобальное потепление.
Кондомы и глобальное потепление
Кокс и глобальное потепление.
Тем для будущий диссертаций за деньги еврокомиссий не счесть.
polsan 15 октября 2018 | 21:37
Может это и к лучшему? ) Будут меньше пиво пить из-за дороговизны!
dedctolet 15 октября 2018 | 21:40
Очень важная новость!Но проблема решаема.При Советах например разбавляли пиво водой.Народ правда ворчал,но пил