Ученые не исключают дефицита пива из-за глобального потепления

Изменения климата могут привести к существенному снижению урожая ячменя, из которого производится пиво. Об этом сообщает газета Гардиан со ссылкой на исследование. Авторы исследования из университета восточной Англии отмечают, что мировое потребление пива снизится, а цены могут вырасти вдвое.