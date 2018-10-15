Минтранс Германии пообещал отозвать около ста тысяч автомобилей компании Opel

Это связано с превышением количества вредных веществ в выхлопных газах, — сообщает агентство Reuters со ссылкой на ведомство. Несколько лет назад на машинах марки Opel нашли ряд программ, позволявших манипулировать данными о выхлопах. Тогда же автопроизводители обязали обновить программное обеспечение и убрать такую возможность. В начале этого года они обнаружили еще одну программу, которую также признали незаконной. В компании Opel сказали, что сотрудничают с властями в вопросах, связанных с расследованием, но детали раскрывать отказались.