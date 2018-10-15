Глава Ингушетии усомнился в заявлениях правозащитника Олега Козловского о похищении

Об этом Юнус-Бек Евкуров сказал в интервью агентству ТАСС. Он не исключил, что эта ситуация может быть провокацией. Сегодня стало известно, что в начале октября сотрудника правозащитной организации Amnesty International, который приехал в Ингушетию наблюдать за акциями протеста, похитили неизвестные. Они представились сотрудниками Центра по борьбе с экстремизмом, пытали Козловского, угрожали ему и его семье. В эфире «Эха Москвы» Олег Козловский сказал, что власти Ингушетии вряд ли знали о произошедшем.

Сейчас Козловский находится за рубежом. Он опасается за жизнь своих близких.