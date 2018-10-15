Верующие Русской православной церкви не смогут молиться и причащаться в храмах на горе Афон

Это следствие разрыва отношений с Константинопольским патриархатом, — сообщил пресс-секретарь патриарха Московского и Всея Руси Кирилла священник Александр Волков. Он подчеркнул, что до изменения ситуации, верующие РПЦ не смогут принимать участие ни в каких таинствах в храмах Константинопольского патриархата. Решение о разрыве отношений было принято сегодня в Минске на заседании священного Синода РПЦ. Московский патриархат разорвал отношения с Константинопольским после решения последнего предоставить автокефалию Украинской церкви.