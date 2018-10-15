Верующие Русской православной церкви не смогут молиться и причащаться в храмах на горе Афон
Это следствие разрыва отношений с Константинопольским патриархатом, — сообщил пресс-секретарь патриарха Московского и Всея Руси Кирилла священник Александр Волков. Он подчеркнул, что до изменения ситуации, верующие РПЦ не смогут принимать участие ни в каких таинствах в храмах Константинопольского патриархата. Решение о разрыве отношений было принято сегодня в Минске на заседании священного Синода РПЦ. Московский патриархат разорвал отношения с Константинопольским после решения последнего предоставить автокефалию Украинской церкви.
Комментарии18
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mbh_vor__n1 15 октября 2018 | 21:33
И прекрасно!
Афон - выйди вон.
kryimzdick 15 октября 2018 | 21:35
mbh_vor__n1: Пусть на Путина молятся.
danko1 15 октября 2018 | 21:38
kryimzdick: Мракобес Гундяев так и делает.
А прихожанам лучше покинуть торговый дом под названием РПЦ.
kottigr1 15 октября 2018 | 21:41
kryimzdick: Бог - един ! Давно пора объединить все храмы в России.. С целью экономии бюджета.. времена нынче непростые.. Пусть вместо церквей прихожане идут в мечети.. Всё равно разницы не заметят.. Но молятся пусть обязательно головой в сторону Кремля.
aleksandr39 15 октября 2018 | 21:40
mbh_vor__n1: А как же " великий вождь и мудрый учитель " ,он же любит ездить на Афон ?
zonda_3 15 октября 2018 | 21:41
mbh_vor__n1:
Путинославные впредь будут молиться медведевский Айфон
ansata 15 октября 2018 | 21:33
Ну спасибо тебе, Владимир Михайлович!
sokal123 15 октября 2018 | 21:33
Будут причащаться на Воробьевых горах вместе с паханом.
askol2016 15 октября 2018 | 21:35
Украинская Церковь получила автокефалию, а поп Гундяй - автофекалии в морду, превратившись в еретика
sanruso 15 октября 2018 | 21:35
Айфон?
savbensmb 15 октября 2018 | 21:35
Уровень детсада: в эту песочницу играть не ходите...
piter_ug 15 октября 2018 | 21:37
//не смогут молиться и причащаться в храмах на горе Афон//
Какой ужос!
Как же быть теперь многочисленным бабушкам многочисленных расейских городов и весей?
basel812 15 октября 2018 | 21:38
Верующие Русской православной церкви должны молиться и причащаться на Лубянке.
У истоков, так сказать.
parasuk_ 15 октября 2018 | 21:38
Надо было еще стамбульского попа объявить козлом бессовестным и отлучить от церкви :)
mathmovesu 15 октября 2018 | 21:38
ждем песню Слепакова по мотивам православных автофекалий...
ostapba 15 октября 2018 | 21:38
Миллер будет благодатный огонь газпрома зажигать на масху??
По блату от Кирилла??
Даже??
a_and_ts Александр Симо 15 октября 2018 | 21:39
И не только из Афона. Выйти вон придется из всех Иерусалимских святыннь. Огоно пасхальный придется добывать послав танки из Дамаска.
domna 15 октября 2018 | 21:40
да как такое вообще возможно? у них что - паспорта будут спрашивать?