Цены на недвижимость в Солсбери после отравления Скрипалей снизились на 10%
Так утверждает газета Гардиан. Местные агентства недвижимости связывают снижение спроса жилья именно с происшествием, которое случилось в марте. Месяцем ранее Гардиан писала, что в Солсбери после отравления Сергея и Юлии Скрипалей, в котором подозревают российских военных разведчиков, упало число посетителей в барах и ресторанах на 10, а в некоторых случаях на 50%.
Комментарии3
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trender 15 октября 2018 | 21:06
Многоходовочка!
katanjan 15 октября 2018 | 21:09
Просто вся русская резидентура свалила.
velbkeirf1 15 октября 2018 | 21:34
так вот чего добивалась военная разведка сначала разорить все питейные заведения а потом скупить по дешевке но продавать уже русскую водку,,
Костер Джордано Бруно еще дымится, тень БАБа и принцессы Дианы требует отмщения,