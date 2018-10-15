Цены на недвижимость в Солсбери после отравления Скрипалей снизились на 10%

Так утверждает газета Гардиан. Местные агентства недвижимости связывают снижение спроса жилья именно с происшествием, которое случилось в марте. Месяцем ранее Гардиан писала, что в Солсбери после отравления Сергея и Юлии Скрипалей, в котором подозревают российских военных разведчиков, упало число посетителей в барах и ресторанах на 10, а в некоторых случаях на 50%.