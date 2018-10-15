На участника т.н. «бессрочного протеста» завели дело о хулиганстве после акции с фаером у здания ФСБ

Об этом сообщает проект ОВД-Инфо. Речь идет об Алексее Климишине. По данным телеканала Рен-ТВ, несколько человек забросали яйцами дверь приемной ФСБ в Москве и зажгли фаер. Двух человек задержали. Второй задержанный, Никита Вышкварка несколько дней не выходил на связь. Сегодня стало известно, что на него составили протокол по статье «мелкое хулиганство» и оштрафовали на тысячу рублей.