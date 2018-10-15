На участника т.н. «бессрочного протеста» завели дело о хулиганстве после акции с фаером у здания ФСБ
Об этом сообщает проект ОВД-Инфо. Речь идет об Алексее Климишине. По данным телеканала Рен-ТВ, несколько человек забросали яйцами дверь приемной ФСБ в Москве и зажгли фаер. Двух человек задержали. Второй задержанный, Никита Вышкварка несколько дней не выходил на связь. Сегодня стало известно, что на него составили протокол по статье «мелкое хулиганство» и оштрафовали на тысячу рублей.
Комментарии2
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mbh_vor__n1 15 октября 2018 | 21:17
Что же эти дебилы яйца куриные переводят почём зря. Уж тогда бы лучше свои причиндалы к двери приколотили что-ли... как придурок павленский.
abu_vgrobu 15 октября 2018 | 21:27
Второй задержанный, Никита Вышкварка несколько дней не выходил на связь..
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А что здесь, в России, делает эта укрофашистская мразь ? Бетон месит на стройке ? Вышвырнуть из России, чтобы в обосранных шароварах летел впереди собственного визга..