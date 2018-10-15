В Иркутске, по словам правозащитников, сотрудник Росгвардии избил беременную женщину

Это произошло в магазине Леруа Мерлен. Покупательницу обвинили в том, что она не заплатила за лампочку, с помощью которой проверяла светильник, — рассказал «Эху Москвы» правозащитник Святослав Хроменков.

В Росгвардии обвинения отвергают. Между тем, по данным иркутских СМИ, на женщину завели уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.