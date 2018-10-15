В Иркутске, по словам правозащитников, сотрудник Росгвардии избил беременную женщину
Это произошло в магазине Леруа Мерлен. Покупательницу обвинили в том, что она не заплатила за лампочку, с помощью которой проверяла светильник, — рассказал «Эху Москвы» правозащитник Святослав Хроменков.
В Росгвардии обвинения отвергают. Между тем, по данным иркутских СМИ, на женщину завели уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.
Комментарии11
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kottigr1 15 октября 2018 | 21:05
Наверняка били будущего бандеровца.. У Росгвардии не не глаз, рентген..
kypykyky 15 октября 2018 | 21:14
kottigr1: ща пригожинские отбиваться начнут. пидоры
astet 15 октября 2018 | 21:27
kypykyky: ...а правозащитник Федотов
выделит росгвардейцу,
испытавшему во время избиения беременной
страшные душевные муки,
новую квартиру?
kypykyky 15 октября 2018 | 21:35
astet: федоров пусть выделит. интереснее будет, когда вата выделять начнёт. в неё то злобы вкачали...
pyco_mypucmo 15 октября 2018 | 21:06
А кто думал, что вошьдь создавал эту гвардию бабушек через дорогу переводить?
black100 15 октября 2018 | 21:06
Хотел превратить женщину в сочную отбивную...
zurrog_ 15 октября 2018 | 21:19
А, дак ить "представитель власти" у нас народ.
kochar 15 октября 2018 | 21:23
Видимо беременная женщина засунула ему зажжённую лампочку в одно место и ему стало больно.
nina51 15 октября 2018 | 21:27
вот новость так новость всем новостям новость, правозащитники всегда рядом, как ангелы во плоти
stopkran1969 15 октября 2018 | 21:31
Надеюсь лампочка найдёт резьбу в.опе этого хероя
tv_victim 15 октября 2018 | 21:31
Уверен, что это вранье!