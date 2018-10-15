Песков: Лидер КНДР Ким Чен Ын приглашен в Россию

Сроки и место будут согласованы по дипломатическим каналам, — сообщил агентству РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее газета Известия со ссылкой на южнокорейские источники написала, что Ким Чен Ын может посетить Москву или Владивосток в октябре или в ноябре.