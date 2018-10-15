Песков: Лидер КНДР Ким Чен Ын приглашен в Россию
Сроки и место будут согласованы по дипломатическим каналам, — сообщил агентству РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее газета Известия со ссылкой на южнокорейские источники написала, что Ким Чен Ын может посетить Москву или Владивосток в октябре или в ноябре.
Комментарии14
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chnch 15 октября 2018 | 21:06
Тоже на бронепоезде, как папа?
danko1 15 октября 2018 | 21:08
chnch: Осталось только рабу на галере с такими же диктаторами и палачами общаться, как он сам.
Позорище.
sokal123 15 октября 2018 | 21:13
danko1: Брат едет к брату .Встреча двух братьев диктаторов . Как радостно и светло на душе пахана. Такие люди...
uhovostro 15 октября 2018 | 21:13
danko1: Интересно, на сколько часов он опоздает на встречу к Киму? Я думаю, часика на 3, не больше - всё-таки родственная душа...
danko1 15 октября 2018 | 21:16
uhovostro: Еще надо уговорить того приехать.
На юбилей Победы Ын обещал приехать, но потом проигнорировал, как практически все руководители других стран.
uhovostro 15 октября 2018 | 21:15
chnch: В окружении военных самолётов и в сопровождении танков...
kottigr1 15 октября 2018 | 21:09
Обмен опытом.. Как с валежника сразу перевести на подорожник...
jamba 15 октября 2018 | 21:13
Это зачем? В качестве компенсации за разрыв с православным миром?)))
zurrog_ 15 октября 2018 | 21:17
В плен хотят взять жирнюгу? Надо же как то срочно менять мировую повестку дня.
kochar 15 октября 2018 | 21:20
Ждём, не дождёмся !!! Всё для визита приготовлено!
Флаги,флагштоки,стяжки,пионерские галстуки, портреты вождей и лозунги.
Аж бессонница мучает.
А если вдуматься, то этот хряк самый обычный неизлечимый пациент психушки.
ansh 15 октября 2018 | 21:21
Вот и встретятся два одиночества.
dedctolet 15 октября 2018 | 21:26
Северекореянцы-братья на века
sanruso 15 октября 2018 | 21:29
Мдааа)). Бедная матушка Россия!
trans 15 октября 2018 | 21:39
Счастье придет откуда не ждали...