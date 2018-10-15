Аварийная ракета-носитель «Союз» была оснащена украинской системой управлении харьковского производства
Об этом сообщил источник агентства Интерфакс. Авария произошла на прошлой неделе, ракета-носитель не смогла доставить новый экипаж на МКС. Космонавт и астронавт эвакуировались, они не пострадали. Сегодня комиссия, которая расследует аварию, сообщила, что не исключена версия саботажа.
Комментарии35
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t_s 15 октября 2018 | 21:04
Вот оно что, на этот раз не американцы а бандеровцы виноваты, что почти одно и то же, тоже видно собирали «нетвердой рукой»
kottigr1 15 октября 2018 | 21:07
t_s: Теперь бы Роскосмосу ещё и Израиль притянуть.. как же без Израиля !?
mbh_vor__n1 15 октября 2018 | 21:13
А когда какелы могли что-то без воровства и брака произвести?
Менталитет-с...
kypykyky 15 октября 2018 | 21:16
mbh_vor__n1: нах ты это купило, мудило?
put__out 15 октября 2018 | 21:22
kypykyky: Плюсстопятьсот! В десятку! Повеселили...
merelymy 15 октября 2018 | 21:23
Так они аврийную запустили, что ли?
merelymy 15 октября 2018 | 21:29
А у нас в детсаду вообще детских дрелей накупили - сверлить учимся.
Если в космос пошлют, что бы главные навыки уже были.
И анекдот знаете?
- Вот раз полетела экспедиция на Луну, Летят, летят. Почти подлетают. И вдруг открывается люк, и входят какие-то люди в белых халатах. Космонавты говорят: "Мы на Луну летим!" А эти, вбелых халатах: "Хорошо-хорошо. Волноваться только не надо. Сейчас укольчик сделаем..."
Или ещё:
- Летят люди на Марс . Уже подлетают почти, смотрят в иллюминатор. Вдруг оборачиваются и видят - стоит сзади такой чувак, низенький и весь в красном, а в руке такой огромный финак. "Чего, - спрашивает, - ребята, на Марс захотели?"
Вот так и долетались.
maxcarev 15 октября 2018 | 21:17
Опаньки! Рогозин же клялся, что там 100% российские комплектующие...:))))
kryimzdick 15 октября 2018 | 21:19
maxcarev:
— Нет, знаете, Елена Станиславовна, это еще что! У них четыре мотора «Всеобщей Электрической Компании» остались. Ну, эти кое-как пойдут, хотя кузова та-акой хлам!.. Стекла не на резинах. Я сам видел. Дребезжать это все будет!.. Мрак! А остальные моторы — харьковская работа. Сплошной Госпромцветмет. Версты не протянут. Я на них смотрел...
acube54 15 октября 2018 | 21:27
maxcarev:
Он также врал о том, что изделие проверено с особым тщанием, дабы новых дырок не было. Работа у него такая - врать непрерывно и без меры. Для того и назначен на должность.
igorrrpadlowitchs 15 октября 2018 | 21:27
mbh_vor__n1: это ж какими надо быть дебилами, чтобы приобретать 'у какелов, которые ничего без воровства и брака не производят'. А потом еще надо быть идиотами, чтобы самим не перепроверять!
velbkeirf1 15 октября 2018 | 21:20
kottigr1: не где хохол прошел жиду делать нечего -лизнул незачетно
gригорьич 15 октября 2018 | 21:04
А дрель сделана на заводе Ленинська Кузня.
gvs 15 октября 2018 | 21:05
В дренажном клапане нашли визитку Яроша ))))
uhovostro 15 октября 2018 | 21:05
Ага, а собирали её бандеровцы на израильские деньги под рукводством стран НАТО...
ura_123 15 октября 2018 | 21:08
Странно что не американской,тогда бы можно было гораздо проще объяснить происхождения отверстия,проделанного снаружи))))
valtameri 15 октября 2018 | 21:08
В самой комиссии саботажники - не ищут причину. Чьё производство - не имеет значения - вы же все системы по десять раз тестируете, при сборке и на стартовом столе!
Или уже не тестируете, обходитесь молитвой?
dft 15 октября 2018 | 21:09
Шо, опять? Визитка яроша?
mikescholar 15 октября 2018 | 21:09
Ну ничего сами не умеют. Все проспали. Даже система управления у королёвской ракеты оказалась украинской.
holic 15 октября 2018 | 21:10
И че? Система не того патриархата? Вот нех было сектантам кадилом махать на стартовом столе...
laul 15 октября 2018 | 21:13
Ганапольский был прав, ржу не могу )))))))) "Уже понятно, что пропоёт зомбоящик про историю с аварией ракеты и катапультированием космонавтов. Скажут, что виновата Украина. ..."
kochar 15 октября 2018 | 21:14
Туфта это всё,инфо для плебеев.
Перед тем как поставить любое устройство - его тестируют раз 100.
Причина всему этому -бардак.
kypykyky 15 октября 2018 | 21:26
kochar: бардак не то слово. работаю на производстве, такого говна кетайского с рос наклейками, ещё поискать. ощущение полнейшего краха. всем на всё уже нас рать
zurrog_ 15 октября 2018 | 21:14
Я всегда верил - виноваты или "хохлы" или "пиндосы".
zurrog_ 15 октября 2018 | 21:22
zurrog_: и немножко евреи.
odesyt 15 октября 2018 | 21:15
Уже было такое, после неудачной стыковки, врали, что виноват стыковочный узел (который производится в Одессе), потом одесская фирма через суд получала компенсацию за клевету.
nitsahon 15 октября 2018 | 21:16
а хартрон разве еще поставляет свою продукцию в Россию? или ракета была настолько старой, что система управления в ней была укр.производства?
хотя в любом случае все это не снимает вины с организаторов пусков, не проверивших комплекс перед стартом(или перед доставкой комплекса к статровой площадке)...
ihor_syvoryj 15 октября 2018 | 21:19
Таперича расиянские ракеты будут оснащены не имеющей аналухов в мире системой наведения" Зажопинской механическо-слесарно-заборостроительной артели" имени князя Юрия Долгорукожопого.
zolingen 15 октября 2018 | 21:22
Ну красавцы, нашли крайнего)))))
nuvseunasok 15 октября 2018 | 21:29
Аха-ха. У них Обама в Харькове на произвеодственной линии стоял? Короче, наши причину идиотического п...ца.
orein51 15 октября 2018 | 21:30
"Чем бы рогож не тешилось, лишь бы не плакало" [народн. словица]
johio 15 октября 2018 | 21:32
Там Порошенко лично на кнопки жал. Хотел америкосского летчика назло нашим убить
askol2016 15 октября 2018 | 21:39
Интересно, у Соловьева этот факт заметят?
oleg_kievlyanin 15 октября 2018 | 21:40
"Если в кране нет воды.........."
oleg_kievlyanin 15 октября 2018 | 21:42
//......была оснащена украинской системой управлении харьковского производства//
Если бы не она, то капец бы космонавтам был.