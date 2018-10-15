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21:01, 15 октября 2018

Аварийная ракета-носитель «Союз» была оснащена украинской системой управлении харьковского производства

Об этом сообщил источник агентства Интерфакс. Авария произошла на прошлой неделе, ракета-носитель не смогла доставить новый экипаж на МКС. Космонавт и астронавт эвакуировались, они не пострадали. Сегодня комиссия, которая расследует аварию, сообщила, что не исключена версия саботажа.

Комментарии

35

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t_s 15 октября 2018 | 21:04

Вот оно что, на этот раз не американцы а бандеровцы виноваты, что почти одно и то же, тоже видно собирали «нетвердой рукой»

kottigr1 15 октября 2018 | 21:07

t_s: Теперь бы Роскосмосу ещё и Израиль притянуть.. как же без Израиля !?

mbh_vor__n1 15 октября 2018 | 21:13

А когда какелы могли что-то без воровства и брака произвести?
Менталитет-с...

kypykyky 15 октября 2018 | 21:16

mbh_vor__n1: нах ты это купило, мудило?

put__out 15 октября 2018 | 21:22

kypykyky: Плюсстопятьсот! В десятку! Повеселили...

merelymy 15 октября 2018 | 21:23

Так они аврийную запустили, что ли?

merelymy 15 октября 2018 | 21:29

А у нас в детсаду вообще детских дрелей накупили - сверлить учимся.
Если в космос пошлют, что бы главные навыки уже были.
И анекдот знаете?
- Вот раз полетела экспедиция на Луну, Летят, летят. Почти подлетают. И вдруг открывается люк, и входят какие-то люди в белых халатах. Космонавты говорят: "Мы на Луну летим!" А эти, вбелых халатах: "Хорошо-хорошо. Волноваться только не надо. Сейчас укольчик сделаем..."
Или ещё:
- Летят люди на Марс . Уже подлетают почти, смотрят в иллюминатор. Вдруг оборачиваются и видят - стоит сзади такой чувак, низенький и весь в красном, а в руке такой огромный финак. "Чего, - спрашивает, - ребята, на Марс захотели?"
Вот так и долетались.

maxcarev 15 октября 2018 | 21:17

Опаньки! Рогозин же клялся, что там 100% российские комплектующие...:))))

kryimzdick 15 октября 2018 | 21:19

maxcarev:
— Нет, знаете, Елена Станиславовна, это еще что! У них четыре мотора «Всеобщей Электрической Компании» остались. Ну, эти кое-как пойдут, хотя кузова та-акой хлам!.. Стекла не на резинах. Я сам видел. Дребезжать это все будет!.. Мрак! А остальные моторы — харьковская работа. Сплошной Госпромцветмет. Версты не протянут. Я на них смотрел...

acube54 15 октября 2018 | 21:27

maxcarev:
Он также врал о том, что изделие проверено с особым тщанием, дабы новых дырок не было. Работа у него такая - врать непрерывно и без меры. Для того и назначен на должность.

(комментарий скрыт)

igorrrpadlowitchs 15 октября 2018 | 21:27

mbh_vor__n1: это ж какими надо быть дебилами, чтобы приобретать 'у какелов, которые ничего без воровства и брака не производят'. А потом еще надо быть идиотами, чтобы самим не перепроверять!

velbkeirf1 15 октября 2018 | 21:20

kottigr1: не где хохол прошел жиду делать нечего -лизнул незачетно

gригорьич 15 октября 2018 | 21:04

А дрель сделана на заводе Ленинська Кузня.

gvs 15 октября 2018 | 21:05

В дренажном клапане нашли визитку Яроша ))))

uhovostro 15 октября 2018 | 21:05

Ага, а собирали её бандеровцы на израильские деньги под рукводством стран НАТО...

ura_123 15 октября 2018 | 21:08

Странно что не американской,тогда бы можно было гораздо проще объяснить происхождения отверстия,проделанного снаружи))))

valtameri 15 октября 2018 | 21:08

В самой комиссии саботажники - не ищут причину. Чьё производство - не имеет значения - вы же все системы по десять раз тестируете, при сборке и на стартовом столе!
Или уже не тестируете, обходитесь молитвой?

dft 15 октября 2018 | 21:09

Шо, опять? Визитка яроша?

mikescholar 15 октября 2018 | 21:09

Ну ничего сами не умеют. Все проспали. Даже система управления у королёвской ракеты оказалась украинской.

holic 15 октября 2018 | 21:10

И че? Система не того патриархата? Вот нех было сектантам кадилом махать на стартовом столе...

laul 15 октября 2018 | 21:13

Ганапольский был прав, ржу не могу )))))))) "Уже понятно, что пропоёт зомбоящик про историю с аварией ракеты и катапультированием космонавтов. Скажут, что виновата Украина. ..."

kochar 15 октября 2018 | 21:14

Туфта это всё,инфо для плебеев.
Перед тем как поставить любое устройство - его тестируют раз 100.
Причина всему этому -бардак.

kypykyky 15 октября 2018 | 21:26

kochar: бардак не то слово. работаю на производстве, такого говна кетайского с рос наклейками, ещё поискать. ощущение полнейшего краха. всем на всё уже нас рать

zurrog_ 15 октября 2018 | 21:14

Я всегда верил - виноваты или "хохлы" или "пиндосы".

zurrog_ 15 октября 2018 | 21:22

zurrog_: и немножко евреи.

(комментарий скрыт)

odesyt 15 октября 2018 | 21:15

Уже было такое, после неудачной стыковки, врали, что виноват стыковочный узел (который производится в Одессе), потом одесская фирма через суд получала компенсацию за клевету.

nitsahon 15 октября 2018 | 21:16

а хартрон разве еще поставляет свою продукцию в Россию? или ракета была настолько старой, что система управления в ней была укр.производства?
хотя в любом случае все это не снимает вины с организаторов пусков, не проверивших комплекс перед стартом(или перед доставкой комплекса к статровой площадке)...

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ihor_syvoryj 15 октября 2018 | 21:19

Таперича расиянские ракеты будут оснащены не имеющей аналухов в мире системой наведения" Зажопинской механическо-слесарно-заборостроительной артели" имени князя Юрия Долгорукожопого.

zolingen 15 октября 2018 | 21:22

Ну красавцы, нашли крайнего)))))

nuvseunasok 15 октября 2018 | 21:29

Аха-ха. У них Обама в Харькове на произвеодственной линии стоял? Короче, наши причину идиотического п...ца.

orein51 15 октября 2018 | 21:30

"Чем бы рогож не тешилось, лишь бы не плакало" [народн. словица]

johio 15 октября 2018 | 21:32

Там Порошенко лично на кнопки жал. Хотел америкосского летчика назло нашим убить

askol2016 15 октября 2018 | 21:39

Интересно, у Соловьева этот факт заметят?

oleg_kievlyanin 15 октября 2018 | 21:40

"Если в кране нет воды.........."

oleg_kievlyanin 15 октября 2018 | 21:42

//......была оснащена украинской системой управлении харьковского производства//
Если бы не она, то капец бы космонавтам был.

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