Аварийная ракета-носитель «Союз» была оснащена украинской системой управлении харьковского производства

Об этом сообщил источник агентства Интерфакс. Авария произошла на прошлой неделе, ракета-носитель не смогла доставить новый экипаж на МКС. Космонавт и астронавт эвакуировались, они не пострадали. Сегодня комиссия, которая расследует аварию, сообщила, что не исключена версия саботажа.