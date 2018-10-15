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21:00, 15 октября 2018

РПЦ разорвала отношения с Константинопольским патриархатом

Решение принял в Минске священный Синод Русской православной церкви. Причиной стало намерение Константинопольского патриархата предоставить автокефалию Украинской православной церкви. В заявлении Синода говорится, что это безрассудное и политически мотивированное решение, которое усугубляет страдания канонической Православной церкви Украины.

Комментарии

48

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uhovostro 15 октября 2018 | 21:03

В МинскВе - это сильно! Новостники Эха сделали мой вечер:)))

snamor 15 октября 2018 | 21:06

uhovostro: Константинопольского предателя православия просто не надо воспринимать как нечто существующее. Не принимать участие в событиях, где тот присутствует и т.п. Со временем все и забудут о том, что существует такой патриарх с аж 1000 живыми прихожанами. Забвение будет его удел.

danko1 15 октября 2018 | 21:11

snamor: Презрение будет к Гундяеву, нанопыльному вору-гэбэшнику, лжецу и собирателю злата и благ земных, презирающему Учение и Заповеди, служащему Кремлю и ФСБ.
Полное ни чтожество.

snamor 15 октября 2018 | 21:14

danko1: Вы же не православный(ная). Это вообще не ваше дело, зачем вмешиваетесь?!

stebinmaku 15 октября 2018 | 21:17

Коллапс Вселенского православия - оно уходит за горизонт событий Чёрной дыры..

zemljanka 15 октября 2018 | 21:24

Мир вашему дому...(с)

good_sky 15 октября 2018 | 21:22

snamor:
Так она здесь к каждой бочке затычка
Бабка данко ея кличка!

danko1 15 октября 2018 | 21:24

snamor: Я православная по крещению.
Но как человек я вне всяких религий. ЗНАЮ, что Бог есть и что он един для всех.
И для того, чтобы жить в единстве с Божественным не нужны молитвы и пустые обряды, а надо жить только по совести.
А жить реально по совести - это жить в согласии с Богом.
И любой атеист ближе к Богу, чем пьяные попы, любители злата, забывшие о Заповедях.

snamor 15 октября 2018 | 21:28

danko1: Я просто понял из ваших комментов, что вы униатка или протестантка-баптистка.

motoped 15 октября 2018 | 21:38

danko1: непизди чертяка

ura_123 15 октября 2018 | 21:13

snamor: А кого воспринимать,гундяевв с нанопыльными часами?

astet 15 октября 2018 | 21:22

ura_123: поскольку Константинополь -
исторический центр православия
и это он раздаёт Томосы,
он вправе объявить РПЦ
во главе с жуликом Гундяевым
сектой самозванцев!!!
Тем более, что выяснилось,
что оно так и есть,
поскольку РПЦ никогда
не получала лицензию на православие
именуемую Томосом ;)))

kryimzdick 15 октября 2018 | 21:20

snamor: Веселенькая у вас методичка.

a_and_ts Александр Симо 15 октября 2018 | 21:21

snamor: Только за "пасхальным огнем" можно не приезжать. Из Храма Гроба Господнего РПЦ выгонят. И из Афона тоже. Накроются командировки в теплые края. Теперь РПЦ секта не имеющая легальнго статуса за пределами РФ. А раз так, то заграничная церковь и белорусская тоже уйдут из под московской церкви.

snamor 15 октября 2018 | 21:23

a_and_ts: Вы уже и пасхальный огонь приватизировали?! :))))

ostapba 15 октября 2018 | 21:27

snamor: тебя с Кириллом небось Мутко готовил?!
Кроме благодатных огней с рук армянской и греческой церквей, и мячи подавать??? Заворотним беккэром даже??

kryimzdick 15 октября 2018 | 21:29

snamor: Храм Гроба принадлежит Греко-православному Иерусалимскому патриархату,

a_and_ts Александр Симо 15 октября 2018 | 21:31

snamor: Я вообще агностик, и из РФ уехал. Но если РПЦ выбрала статус секты, то к христианским святыням ей путь закрыт.

snamor 15 октября 2018 | 21:35

a_and_ts: Агностик это что, секта какая-то? Я не в курсе.

Спор православных должны решать все православные между собой на общем соборе. А не какие-то агностики, анархисты, американские послы или еще кто.

tom_tom 15 октября 2018 | 21:07

Дай дураку верёвку - он на ней повесится.
Русские *бут сами себя ну прям неистово.
Жду новостей об отмене доллара в РФ. Русские, жгите дальше!

snamor 15 октября 2018 | 21:17

tom_tom: Русские это самое, а Украине все плохеет и плохеет. Странно.

merelymy 15 октября 2018 | 21:20

tom_tom: tom_tom: Это они сами на себя бананафему наложили... по запаху чувствуется.

mbh_vor__n1 15 октября 2018 | 21:10

Свершилось!
Теперь константинопольский патриархат - просто грязная секта, самое то, что нужно современной вукраине. ;)

kryimzdick 15 октября 2018 | 21:22

mbh_vor__n1: Вообще-то Константинополь даровал нашей земле православие через Владимира Святого, целый фильм сняли "Викинг" с Козловским.

polikarpich 15 октября 2018 | 21:25

mbh_vor__n1: С каких это пор центр православия (я уж не говорю всего христианства) переместился в Москву?
РПЦ МП - это всего лишь "одна из". Была.

grashupfer 15 октября 2018 | 21:39

polikarpich: Ну так в москве - сплошь потомки Энея проживают. Эта легенда местных жителей чрезвычайно распространена. Она о том как этот герой, смотавшись из Трои, нифига не останавливаясь в Византии, поскакал прямиком в Москву. И это всё с болтающимся на карачках батей!
(С почтением и патриотично читаем Вергилия, неизданные, тока-тока найденные главы!)
Ну а потом вы знаете - родившийся в Бирюлёво Костик по кликухе Великий, перенос христианства и всё такое.

rsilk 15 октября 2018 | 21:19

uhovostro: И осталась паства РПЦ без Благодатного огня. Теперь священнослужителям РПЦ придется придумать сказку о том, что никакого и в помине не было, а был просто фокус. Правда, при этом придется объяснить прихожанам, зачем РПЦ их обманывало несколько веков. Ну да что нибудь придумают... Газпром поможет!

(комментарий скрыт)

vlabumur 15 октября 2018 | 21:04

А кто главнее Бог иди Путин:?

Вот и надо верить сначала в Путина а уж лотом в Бога.

Судя по нашему Патриарху это так.

tom_tom 15 октября 2018 | 21:13

РПЦ - Раскольничья православная Церковь. ©

glotov 15 октября 2018 | 21:05

Правда за РПЦ.

midnightblues 15 октября 2018 | 21:07

glotov: а что это такое
вроде просто отбросы

georg580 15 октября 2018 | 21:06

Фанар - "офонарел"...

gvs 15 октября 2018 | 21:07

Отдавай мои игрушки
И не писай в мой горшок )))))

buva53 15 октября 2018 | 21:08

Эти скоро с Богом отношения разорвут - мешает Вове кланяться.

xxxapek 15 октября 2018 | 21:09

РПЦ и "священный" как-то не стыкуются

pionerka Зинаида Сацкая 15 октября 2018 | 21:11

Какой пример мирянам... Неужели нельзя было обойтись без публичного битья посуды?

ssm17 15 октября 2018 | 21:13

Третий Рим порвал евхаристическое общение со Вторым, потому что тот
не признал его Четвёртым рейхом... (c) Евгений Ихлов

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bl 15 октября 2018 | 21:16

Ой, всё, благодатный ужас сошел с пальца Путина, РПЦ порвала отношения с Туркопапой. Это развод с родной матерью, досрочные похороны отца и свои духовные ветры в чорные семейные паруса. Мы не Третий Рим теперь, а Второй Тагил с железным твердым лицом. И будем твердо стоять на своем, пока он не посинеет.
Е6аков

ki000999 15 октября 2018 | 21:16

Свечки, после этого в РПЦ подорожают, или цена упадет?

eduard53 15 октября 2018 | 21:18

ИМХО, когда бацьке (и всем подобным бацькам) придёт капец, и Белоруссия станет реально независимой от кремляди, то и белорусская церковь естественно получит независимость от московской клерикальной секты ..

zolingen 15 октября 2018 | 21:19

Ну раз разорвала, значит рпц теперь - самозванцы и сектанты.

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a_and_ts Александр Симо 15 октября 2018 | 21:25

Результаты правления Путина впечатляют. Мало, что уничтожил свободу, разрушил экономику, образование, медицину...
Сотни лет российские правители не ломали церковь. Но Путин и тут все разрушил и превратил в дерьмо.

polikarpich 15 октября 2018 | 21:28

a_and_ts: А вот это и есть начало конца этого самого "русского мира" в путинском варианте.

kryimzdick 15 октября 2018 | 21:31

a_and_ts: с Петро Первого по 1917 год не было никакого патриарха вообще, был гос. орган управления церковью с Оберпрокурором во главе.

savbensmb 15 октября 2018 | 21:31

Я чего то не понимаю... Киевская Русь старше Московии лет на тыщу с лишним. И с православием также. Так кто кому должен подчиняться?

bobiksdoh 15 октября 2018 | 21:38

Самое время с северокорейской церкоаью устанавливать евхаристическое общение.

ymnikymnik 15 октября 2018 | 21:38

Так что РПЦ превращается на секту .

figulin 15 октября 2018 | 21:39

ОФИГЕТЬ !!!
Вот этот РАСКОЛ ПРАВОСЛАВИЯ пострашнее даже РАЗВАЛА СССР...
Или это испытание Божье, или КАРА за 1917 - 1991 годы ПЕРЕД ИСЧЕЗНОВЕНИЕМ РУССКОГО МИРА …
С уважением ко Всем - деревенский политолог и Маг - Ыръломъдъ.

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