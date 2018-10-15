РПЦ разорвала отношения с Константинопольским патриархатом

Решение принял в Минске священный Синод Русской православной церкви. Причиной стало намерение Константинопольского патриархата предоставить автокефалию Украинской православной церкви. В заявлении Синода говорится, что это безрассудное и политически мотивированное решение, которое усугубляет страдания канонической Православной церкви Украины.