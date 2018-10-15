Герцог и герцогиня Сассекские ждут ребенка
Об этом объявил Кенсингтонский дворец. Первенец Гарри и Меган должен появиться на свет весной следующего года, он станет седьмым в очереди на престол, — сообщает ВВС.
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Об этом объявил Кенсингтонский дворец. Первенец Гарри и Меган должен появиться на свет весной следующего года, он станет седьмым в очереди на престол, — сообщает ВВС.
Комментарии1
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mbh_vor__n1 15 октября 2018 | 20:39
Ваааууууу... Хомячьё, ну, обоср*ться и не жить!!!