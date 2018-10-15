Певец Стинг потребовал, чтобы на его концертах в России не было вип-зон
Артист сказал, что хочет видеть перед собой нормальную публику, которая смогла купить недорогие билеты. Об этом сообщил организатор концертов музыканта в Казани и Екатеринбурге Иван Гомельский, — передает агентство ТАСС. Гастроли пройдут в ноябре. Стинг также выступит в Петербурге и Москве.
Комментарии13
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juche 15 октября 2018 | 20:34
Коммунист Стинг здесь не нужен.
danko1 15 октября 2018 | 20:38
juche: Он что, не понимает, что наше ворьё во власти никогда не будет вместе с народом сидеть?
Значит, если Медведев, Путин или кто еще из высшего ворья, надумают концерт посетить, то помимо них в зале будут только фэсэошники. Ну может, членов их семей еще допустят.
mbh_vor__n1 15 октября 2018 | 20:46
Да кому этот стинг тут сдался, старый пердун... Вообще не пускать в Россию. Пшел нафиг. ;)
novirusic 15 октября 2018 | 20:51
mbh_vor__n1: Артист сказал, что хочет видеть перед собой нормальную публику, которая смогла купить недорогие билеты.
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Это ему не надо в Россию ехать.
Тут нормальную публику на концерты звезд не пускают вообще.
Билеты стоят в 10 раз дороже чем в Нью-Йорке.
было гордится.ну тем как его барин его по морде бьет.
Быдло трепку любит, да, голубок?
Ты же любишь когда тебя барин по роже охаживает.
vasyakirin 15 октября 2018 | 20:35
Ну пусть в подворотне поет, а трибуны у нас с вип-ложи строить начинают...
piter_ug 15 октября 2018 | 20:38
Да это же чистый экстремизм, требовать чтобы святоватые светлости илиты сидели вместе с простолюдинами!
polsan 15 октября 2018 | 20:39
Молодец, Стинг! Так их этих VIP-нутых на галёрку! ))
kottigr1 15 октября 2018 | 20:51
polsan: Стинг - красава ! Как-то в Бергене с семьёй случайно набрели на его концерт.. Выступал он там в королевском замке.. Очень искренне, талантливо, с полной отдачей.. Класс !
lapuh 15 октября 2018 | 20:49
А куда большому мбване тогда деваться?
agriment 15 октября 2018 | 20:52
Стинг не понимает, что в России и "кухарки" ВИП -персоны и как же без ЗОН?
РФ - сплошная зона.
eduard53 15 октября 2018 | 20:55
Товарищ Стинг не понимает, что бандитской вертухали без вип-зон не бывает ...
macsimus001 15 октября 2018 | 20:57
Певец Стинг потребовал, чтобы на его концертах в России не было вип-зон------Все.Кина не будет.)))
stopkran1969 15 октября 2018 | 21:42
И даже гражданства не попросит?