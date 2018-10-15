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20:32, 15 октября 2018

Певец Стинг потребовал, чтобы на его концертах в России не было вип-зон

Артист сказал, что хочет видеть перед собой нормальную публику, которая смогла купить недорогие билеты. Об этом сообщил организатор концертов музыканта в Казани и Екатеринбурге Иван Гомельский, — передает агентство ТАСС. Гастроли пройдут в ноябре. Стинг также выступит в Петербурге и Москве.

Комментарии

13

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juche 15 октября 2018 | 20:34

Коммунист Стинг здесь не нужен.

danko1 15 октября 2018 | 20:38

juche: Он что, не понимает, что наше ворьё во власти никогда не будет вместе с народом сидеть?
Значит, если Медведев, Путин или кто еще из высшего ворья, надумают концерт посетить, то помимо них в зале будут только фэсэошники. Ну может, членов их семей еще допустят.

mbh_vor__n1 15 октября 2018 | 20:46

Да кому этот стинг тут сдался, старый пердун... Вообще не пускать в Россию. Пшел нафиг. ;)

novirusic 15 октября 2018 | 20:51

mbh_vor__n1: Артист сказал, что хочет видеть перед собой нормальную публику, которая смогла купить недорогие билеты.
----------------
Это ему не надо в Россию ехать.
Тут нормальную публику на концерты звезд не пускают вообще.
Билеты стоят в 10 раз дороже чем в Нью-Йорке.
было гордится.ну тем как его барин его по морде бьет.
Быдло трепку любит, да, голубок?
Ты же любишь когда тебя барин по роже охаживает.

vasyakirin 15 октября 2018 | 20:35

Ну пусть в подворотне поет, а трибуны у нас с вип-ложи строить начинают...

piter_ug 15 октября 2018 | 20:38

Да это же чистый экстремизм, требовать чтобы святоватые светлости илиты сидели вместе с простолюдинами!

polsan 15 октября 2018 | 20:39

Молодец, Стинг! Так их этих VIP-нутых на галёрку! ))

kottigr1 15 октября 2018 | 20:51

polsan: Стинг - красава ! Как-то в Бергене с семьёй случайно набрели на его концерт.. Выступал он там в королевском замке.. Очень искренне, талантливо, с полной отдачей.. Класс !

lapuh 15 октября 2018 | 20:49

А куда большому мбване тогда деваться?

(комментарий скрыт)

agriment 15 октября 2018 | 20:52

Стинг не понимает, что в России и "кухарки" ВИП -персоны и как же без ЗОН?

РФ - сплошная зона.

eduard53 15 октября 2018 | 20:55

Товарищ Стинг не понимает, что бандитской вертухали без вип-зон не бывает ...

macsimus001 15 октября 2018 | 20:57

Певец Стинг потребовал, чтобы на его концертах в России не было вип-зон------Все.Кина не будет.)))

stopkran1969 15 октября 2018 | 21:42

И даже гражданства не попросит?

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