Певец Стинг потребовал, чтобы на его концертах в России не было вип-зон

Артист сказал, что хочет видеть перед собой нормальную публику, которая смогла купить недорогие билеты. Об этом сообщил организатор концертов музыканта в Казани и Екатеринбурге Иван Гомельский, — передает агентство ТАСС. Гастроли пройдут в ноябре. Стинг также выступит в Петербурге и Москве.