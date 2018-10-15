Минюст предлагает освобождать осужденных беременных и женщин с детьми после того, как они отбудут четверть срока
Опубликован соответствующий законопроект. Сейчас условно досрочное освобождение в таких случаях возможно лишь после того, как женщины отбудут не меньше трети срока наказания за преступление небольшой тяжести, — отмечает агентство ТАСС.
Комментарии5
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polsan 15 октября 2018 | 20:42
Сажать надо меньше!!
mabuta 15 октября 2018 | 20:43
и рожать перестанут кто уже физически не может.... и демография опять же улучшится...
russiaparussia 15 октября 2018 | 20:47
Как же они уже задолбали со своим сексизмом. Зачем вообще тогда какое-то наказание давать, если сидеть только четверть? Освобождай женщин от ответственности за преступления - и дело с концом. Ну убила кого-то, подумаешь, она же самка, ей можно
vbgolub 15 октября 2018 | 21:04
Интересная ситуация получается: беременной или имеющей детей на преступление идти легче. Она будет заранее знать, что отсидит только четверть срока.
novo 15 октября 2018 | 21:03
у наркоторговок у всех по 15 детей.