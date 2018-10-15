Секретарь генсовета «Единой России» потребовал не выдавать прокатное удостоверение фильму «Праздник»

Андрей Турчак обратился к министру культуры. Он сказал, что выпускать фильм нельзя ни при каких обстоятельствах, поскольку съемки такой картины, по словам Турчака, это глумление над историей народа. Несколько дней назад стало известно, что режиссер Алексей Красовский, ранее снявший фильм «Коллектор» с Константином Хабенским, сейчас работает над новой картиной, черной комедией о блокадном Ленинграде «Праздник». Деньги на фильм собрали при помощи краудфандинга В последние дни режиссеру начали поступать угрозы от незнакомых людей. Депутат Госдумы Сергей Боярский попросил профильное ведомство проверить фильм. Режиссер Алексей Красовский в интервью сайту Медуза сказал, что в фильме обсуждается ужас блокады, но он никаким образом не высмеивается.