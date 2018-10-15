Секретарь генсовета «Единой России» потребовал не выдавать прокатное удостоверение фильму «Праздник»
Андрей Турчак обратился к министру культуры. Он сказал, что выпускать фильм нельзя ни при каких обстоятельствах, поскольку съемки такой картины, по словам Турчака, это глумление над историей народа. Несколько дней назад стало известно, что режиссер Алексей Красовский, ранее снявший фильм «Коллектор» с Константином Хабенским, сейчас работает над новой картиной, черной комедией о блокадном Ленинграде «Праздник». Деньги на фильм собрали при помощи краудфандинга В последние дни режиссеру начали поступать угрозы от незнакомых людей. Депутат Госдумы Сергей Боярский попросил профильное ведомство проверить фильм. Режиссер Алексей Красовский в интервью сайту Медуза сказал, что в фильме обсуждается ужас блокады, но он никаким образом не высмеивается.
Комментарии22
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kryimzdick 15 октября 2018 | 20:34
Не любят правду, хренова элита.
mbh_vor__n1 15 октября 2018 | 20:42
Лживенький, фейковый, некачественный фильмишко. Не достоин прокатного удостоверения однозначно.
physik 15 октября 2018 | 20:50
mbh_vor__n1: И как, ты, придурок, ухитрился составить мнение о фильма, который еще не вышел?
Сценарий, как я понимаю, тоже не читал. Ты хотя бы, вместе с Боярским узнал, за что можно не давать прокатное удостоверение.
Не страна, а сборище идиотов.
novirusic 15 октября 2018 | 20:57
physik: Не обращзайте внимания, это тупая дежурная портянка отбывает очередную смену.
Пишет односложные дебильные комменты с одобрением любых действий власти.
таких дебилов тут немало.
Не обращайте внимания. И не возмущайтесь. Извините, но в же не читаете нотацию кучке собачьего дерьма, когда обнаруживаете ее на тротуаре. Просто обходите, да?
Ну вот и относитесь к этим тварям как к этой кучке. Иного они не заслуживают.
sharko_2 15 октября 2018 | 21:18
physik:
Не страна, а сборище подлецов.
kryimzdick 15 октября 2018 | 20:50
mbh_vor__n1: где ж ты его видел, прижопинская соска?
uhovostro 15 октября 2018 | 20:52
kryimzdick: Ему Турчак изобразил во всех ролях...
uhovostro 15 октября 2018 | 20:54
mbh_vor__n1: /Не достоин прокатного удостоверения однозначно/
Это ты недостоин 11 р. 80 коп. однозначно! Топорно работаешь, бездарь...
sharko_2 15 октября 2018 | 21:20
uhovostro:
Не плюйте в дегенерата: он дегенерирует, как может.
vilingrad 15 октября 2018 | 20:58
mbh_vor__n1: «Сам не видал, но гневно осуждаю!» Тупица совковая, ты- готовый лузер из очереди за колбасой(по 2.20, если завезли)
ura_123 15 октября 2018 | 20:58
mbh_vor__n1: Чувачок,фильм ещё никто не видел,а тут ты такой ”не смотрел но осуждаю” )))
vilingrad 15 октября 2018 | 20:56
kryimzdick: сын Д’Артаньяна... то ли от миледи, то ли от Констанции. Или Рошфор...
mwxp 15 октября 2018 | 20:41
И эти деятели учат нас как нам жить? И что смотреть?
kama 15 октября 2018 | 20:46
Значит хорошее кино, надо посмотреть.
rabin_tagor 15 октября 2018 | 20:47
Секретарь генсовета «Единой России» потребовал не выдавать прокатное удостоверение фильму...
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По-моему я где-это это уже слышал.
ramen 15 октября 2018 | 20:52
Это убийца-то Турчак заголосил? Ну и куда в калашный ряд?
ura_123 15 октября 2018 | 21:16
ramen: Оне,эти убивцы,если не акадэмик в трениках так обязательно маститый кинокритик)))
fikus74 15 октября 2018 | 20:58
а какже - цензура запрещена - конституция рф. ах да, я и забыл её используют кремляди персонально для туалета
redrica 15 октября 2018 | 21:00
У нашей страны такое страшное прошлое...Гражданская война, террор, 3 голодомора, отечественная война.
Кому будет смешно? Нынешним 20-ти летним? А им смеяться опасно - их ждет то же самое...Если дальше так пойдет.
kryimzdick 15 октября 2018 | 21:17
redrica: Человечество смеясь расстается со своим прошлым. (Маркс). Или вы хотите, чтобы Гражданская война, террор, 3 голодомора, отечественная война повторились?
redrica 15 октября 2018 | 21:35
kryimzdick:
смеясь расстается со своим прошлым
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Люди смеются не над прошлым, а над своими заблуждениями.
А наши заблуждения еще не изжиты.
macsimus001 15 октября 2018 | 21:07
Секретарь генсовета «Единой России» потребовал не выдавать прокатное удостоверение фильму «Праздник»---------Что за идиоты.Сами рекламируют фильм.В век АйТи в кинотеатры мало кто ходит.Кто не собирался смотреть "Матильду",благодаря Поклонской посмотрели.Теперь,благодаря Турчаку,будут смотреть " Праздник".Дебилы,@ля)))