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20:30, 15 октября 2018

Минэкономразвития предлагает изменить схему уплаты НДС при импорте товаров в Россию

Его сбор следует поэтапно передать от федеральной таможенной службы федеральной налоговой, — считают в министерстве. По оценке ведомства, такая мера снизит давление на бизнес. Предложение вызвало возражения со стороны таможни, — отмечает РБК.

Комментарии

12

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vasyakirin 15 октября 2018 | 20:38

Поэтапно , это что бы и ФТС и ФНС дважды оброк собирали?
Транспортный налог сколько уже и в акцизе и в налоге?

lenin3 15 октября 2018 | 20:47

vasyakirin: дык,короче,для ватанов(и не только,но они просто больше хрюкают"одобрямс")всё подоржает.В путинской России это уже не удивляет...

kottigr1 15 октября 2018 | 20:39

Вход - 18%, выход - 54%.. Прыжок на месте - 36%..

viktorova 15 октября 2018 | 20:46

Эти долбодятлы уже давно должны были передать сбор таможенного НДС в налоговую. Да и пошлин тоже. А ещё сделать доступными таможенные базы стран - контрагентов.
Администрирование пошлин и таможенного НДС будет прозрачным и эффективным.
Этого не делали, поскольку это бы мешало воровать.
Миллиарды долларов украдены на таможне с участием таможенников всех без исключения уровней.

agriment 15 октября 2018 | 21:02

viktorova: 20:46 "Администрирование пошлин и таможенного НДС будет прозрачным"

- Ооочень прозрачным, как и все налоги, поступающие на счета Минфина в ЦБ ( Налог на прибыль, НДС, НДФЛ, ст.13 НК РФ)

с разассигновкой по бюджетному правилу Кудрина и Ко,

придуманному в 2002г..

Всё в кубышку- догадайтесь для кого.

agriment 15 октября 2018 | 21:08

viktorova: "Миллиарды долларов украдены на таможне "

- А сколько миллиардов украдено из бюджета? Просто оглашать нЕкому...
у кормушки сами себя не выдадут.

Магницкий попробовал - неудачно..... слили через налоговую, а больше "смелых" с тех пор не было...

agriment 15 октября 2018 | 20:46

"Минэкономразвития предлагает изменить схему уплаты НДС при импорте товаров в Россию"

- Всё в Минфин – легче из одной конторы воровать/администрировать .....ЦБ, с валютным, якобы контролем на подхвате, оперативно.

Все "птенцы" из одного гнезда...силовиков пОбоку.

sbk 15 октября 2018 | 20:59

Конечно, всех же кормить надо.

igor222 15 октября 2018 | 21:08

Зачем, вообще, при импорте платить НДС, когда для сдерживания или наоборот желательного получения импорта служат акцизы. Почему при покупке (импорте) новейших технологий предприниматель должен платить НДС, и он безвозвратный. Когда я продавал (экспортировал) товар, НДС мне возвращали. На мой взгляд, всё должно быть наоборот.

К этому близкая тема инвестиций со стороны. Западный инвестор решает сделать вклад в купленное, или технологически связанное производство. Переводит деньги, тратит, а потом его привлекают к суду за долги по налогам. В моём городе немецкая фирма вложила 3 миллиона долларов в перспективное производство строительных материалов, а потом оказалось, что из этих 3 миллионов они должны были перечислить государству около миллиона. В суде фирма проиграла. Ну и кто после этого будет участвовать в Путинском "рывке"? Остаётся одно: забрать деньги у несбывшихся пенсионеров.

agriment 15 октября 2018 | 21:20

igor222: 21:08 "Зачем, вообще, при импорте платить НДС, когда для сдерживания или наоборот желательного получения импорта служат акцизы"

- В РФ и акцизы, и НДС - всё для сдерживания,. накуролесили "реформаторы" в 2000г. ,
теперь Кудрин критикует/возмущается/ вопрошает почему нет инвестиций и производства не развиваются, а на чём развиваться?

на что технику и технологии закупать на краткосрочные кредиты со ставкой в 25%годвых? Сегодня взял кредит. а завтра отдай.

Пока будет у руля та же команда финансистов/экономистов/экспертов, с ВШЭ, что и в 2000г. ничего не будет, только абсурд.

agriment 15 октября 2018 | 21:31

agriment: только абсурд. 95 копеек с рубля заплати налоги, акцизы, пошлины, отчисления, и т.д. и т.п. и развивайся ......

Как и пенсионерам - 14т.р. (из них 5 т .р. тут же отдай) и не в чём себе не отказывай на 9 т.р. в месяц- купи продукты, средства гигиены, одежду, обувь, лекарства и порадуй внуков подарками....

Вот такие "профессора" у руля.

kochar 15 октября 2018 | 21:30

Внутренние разборки как делить бабло.

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