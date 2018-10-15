Священный синод РПЦ принял решение о полном разрыве отношений с Константинопольским патриархатом
Об этом сообщил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион. Он добавил, что прихожане Русской православной церкви больше не смогут причащаться в храмах Константинопольского патриархата.
Решение о разрыве отношений связано с планами Константинопольского патриархата предоставить автокефалию Украинской православной церкви. В РПЦ по-прежнему надеются, что этого не произойдет.
Комментарии46
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ansata 15 октября 2018 | 21:20
Бог вам судья, что еще скажешь. Очень зря вы все это затеяли.
idshoohov 15 октября 2018 | 21:39
А что и кому даёт этот разрыв?
sneer1 15 октября 2018 | 21:23
Ну, коль Гундяев в бога верит, - должен смиренно принять то, что не в силах изменить. Только вот что-то мне подсказывает, что его реакция - яркий показатель отсутствия веры. Мне-то лично пофигу, верит он или нет, а вот верующим должно быть обидно..
put__out 15 октября 2018 | 21:30
Начинаю понимать возмущеных людей, которые бросали попов с колоколен в далеком семнадцатом...