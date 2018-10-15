Священный синод РПЦ принял решение о полном разрыве отношений с Константинопольским патриархатом

Об этом сообщил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион. Он добавил, что прихожане Русской православной церкви больше не смогут причащаться в храмах Константинопольского патриархата.

Решение о разрыве отношений связано с планами Константинопольского патриархата предоставить автокефалию Украинской православной церкви. В РПЦ по-прежнему надеются, что этого не произойдет.