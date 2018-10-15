В продаже появятся матрешки Кокорина и Мамаева в тюремной робе
Их сделала художница из подмосковного города Руза, — пишет Спорт-экспресс. При этом автор Вера Стрельцова выразила надежду, что футболисты исправятся и у них все будет хорошо. Александр Кокорин и Павел Мамаев арестованы по обвинению в избиении трех человек. Сейчас они находятся в СИЗО «Бутырка».
Комментарии1
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vasyakirin 15 октября 2018 | 20:06
А во внутрях еще 11 полосатиков?