В продаже появятся матрешки Кокорина и Мамаева в тюремной робе

Их сделала художница из подмосковного города Руза, — пишет Спорт-экспресс. При этом автор Вера Стрельцова выразила надежду, что футболисты исправятся и у них все будет хорошо. Александр Кокорин и Павел Мамаев арестованы по обвинению в избиении трех человек. Сейчас они находятся в СИЗО «Бутырка».