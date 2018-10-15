Российский боксер Александр Поветкин проведет еще один или два боя, после чего завершит карьеру

О таких договоренностях сообщил глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский. Он уточнил, что это совместное решение. Рябинский добавил, что в этом году Поветкин, скорее всего, боксировать уже не будет. Сейчас на счету спортсмена 34 победы и 2 поражения.