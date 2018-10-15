Следственный комитет заочно предъявил обвинения бизнесмену Тельману Исмаилову по делу о похищении певца Авраама Руссо

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на адвоката предпринимателя. Бывшего владельца Черкизовского рынка обвиняют в похищении, организованным группой и по предварительному сговору. По версии следствия, в похищении, которое произошло в 2004-ом году, участвовали не меньше семи человек. Как говорят следователи, Исмаилов и его родственники пытались склонить певца к совместной концертной деятельности.