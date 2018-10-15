СМИ: Комиссия по расследованию аварии ракеты-носителя «Союз» не исключает версию саботажа
Комиссия по расследованию аварии ракеты-носителя «Союз» не исключает версию саботажа, — об этом сообщил источник агентства РИА Новости в ракетно-космической отрасли. Либо должным образом не провели предстартовый контроль, либо проверки не способны выявить неисправность и требуется разработка дополнительных методик контроля, либо авария стала следствием саботажа, — добавил собеседник агентства. Другой источник сказал, что космонавты выжили лишь благодаря системе аварийного спасения, вовремя распознавшую угрозу экипажу. Авария произошла на прошлой неделе. Ракета-носитель не смогла вывести космический корабль с новым экипажем на орбиту. Члены миссии – россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг – эвакуировались в спасательной капсуле на землю.
Комментарии3
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sensei54 15 октября 2018 | 20:04
Каждому технологу приставить одного космонавта. Настоящего, с дубинкой.
Всё сразу само залетает.
vasilevich58 15 октября 2018 | 20:07
Саботаж, вредители, враги народа......
Где-то мы это уже слышали....
oleg_kievlyanin 15 октября 2018 | 20:05
Нефиг этих американцев на борт брать Или дрели хотя бы отбирали!