СМИ: Комиссия по расследованию аварии ракеты-носителя «Союз» не исключает версию саботажа

Комиссия по расследованию аварии ракеты-носителя «Союз» не исключает версию саботажа, — об этом сообщил источник агентства РИА Новости в ракетно-космической отрасли. Либо должным образом не провели предстартовый контроль, либо проверки не способны выявить неисправность и требуется разработка дополнительных методик контроля, либо авария стала следствием саботажа, — добавил собеседник агентства. Другой источник сказал, что космонавты выжили лишь благодаря системе аварийного спасения, вовремя распознавшую угрозу экипажу. Авария произошла на прошлой неделе. Ракета-носитель не смогла вывести космический корабль с новым экипажем на орбиту. Члены миссии – россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг – эвакуировались в спасательной капсуле на землю.