В России появится единый поставщик иностранных лекарств для государственных нужд
Эта же организация сможет экспортировать лекарства отечественного производства за границу. Создать такую компанию Минздраву поручил президент Владимир Путин после обращения помощника главы государства Андрея Белоусова, — сообщает газета Ведомости.
Комментарии7
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tv_victim 15 октября 2018 | 20:02
Да, дети так быстро растут.....
semia 15 октября 2018 | 20:04
Только слепой не заметит,что проблемы у нас и с космосом и с богом и со всем миром
kir_pich_101 15 октября 2018 | 20:04
А что, зеленка, йод и бинт из России дефицит в Европе?
polsan 15 октября 2018 | 20:07
kir_pich_101: В ЕС продать лекарства из РФ это что-то из области фантастики! ))
Да и что продавать?! )
dedmoroz 15 октября 2018 | 20:06
Золотовская капуста отдыхает.
uhovostro 15 октября 2018 | 20:06
Ну всё - карачун всем нормальным лекарствам! Будет один боярышник да пурген по талонам...
vilingrad 15 октября 2018 | 20:07
Нет конкуренции- цены до небес. А...бабы еще нарожают...