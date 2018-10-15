РПЦ разрывает отношения с Константинопольским патриархатом

Об этом сообщил руководитель отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион по итогам заседания синода Русской православной церкви в Минске.

В РПЦ надеются, что Константинопольский патриархат пересмотрит свое решение по Украине, — добавил митрополит Иларион. Еще несколько дней назад Русская православная церковь предупредила о вероятном разрыве отношений из-за намерения Константинопольского патриархата предоставить автокефалию Украинской православной церкви.