РПЦ разрывает отношения с Константинопольским патриархатом
Об этом сообщил руководитель отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион по итогам заседания синода Русской православной церкви в Минске.
В РПЦ надеются, что Константинопольский патриархат пересмотрит свое решение по Украине, — добавил митрополит Иларион. Еще несколько дней назад Русская православная церковь предупредила о вероятном разрыве отношений из-за намерения Константинопольского патриархата предоставить автокефалию Украинской православной церкви.
Комментарии9
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procto_djon 15 октября 2018 | 20:02
Сектанты.
kryimzdick 15 октября 2018 | 20:02
Гундяевский блатняк ушел из православия, ха-ха.
vilingrad 15 октября 2018 | 20:03
Неприличная цитата из какого-то амерского романа времен «разгребателей грязи»:
-Что твой папашка?
-Засунул свой нос себе в жопу и задохся там...
В общем- флаг в руки:)
galla 15 октября 2018 | 20:03
В области церковной, мы впереди ПЛАНЕТЫ всей!
tv_victim 15 октября 2018 | 20:04
Средневековье какое-то.... Смутные времена.
alex55 15 октября 2018 | 20:04
Одной сектой больше стало на территории РФ...
kir_pich_101 15 октября 2018 | 20:06
Ой ну и бардак у вас, мать вашу...
Гнать вас всех ссаными тряпками!
jamba 15 октября 2018 | 20:06
Чтобы было понятно, Россия теперь не часть большого православного мира! О тож;))
bigmaikl 15 октября 2018 | 20:07
Гадкая!