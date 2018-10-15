Священный синод РПЦ признал невозможным продолжение евхаристического общения с Константинопольским патриархатом
Священный синод РПЦ признал невозможным продолжение евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Об это с пометкой «молния» сообщает РИА «Новости».
Комментарии74
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vadimp 15 октября 2018 | 20:00
"Сувереное православие"? :)))
vladimir_veteran 15 октября 2018 | 20:02
Мы живем, под собою не чуя страны... Камо грядеши, святейшество?
vlabumur 15 октября 2018 | 20:04
А кто главнее Бог иди Путин:?
Вот и надо верить сначала в Путина а уж лотом в Бога.
Судя по нашему Патриарху это так.
agamasat 15 октября 2018 | 20:06
клоуны. Однако, в палате № 6 переполох: некоторых идиотов переводят в другое отделение.)
ugiazov 15 октября 2018 | 20:06
Синод РПЦ брат Басманного суда. Провозглашает что сверху спустят.