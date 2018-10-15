Путин поручил разобраться с подорожанием строительства Центральной кольцевой автодороги

Владимир Путин поручил генпрокуратуре, Следственному комитету и Счетной палате разобраться с подорожанием строительства Центральной кольцевой автодороги. Руководители ведомств должны будут отчитаться перед президентом до середины января. Строительство дороги началось несколько лет назад. Трасса протяженностью более пятисот километров пройдет по территории Новой Москвы и Подмосковья примерно в пятидесяти километрах от МКАДа. Ранее стоимость проекта оценивалась в 300 миллиардов рублей, — сообщает сайт РНС. О каких суммах речь идет сейчас – не уточняется.