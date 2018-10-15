Путин поручил разобраться с подорожанием строительства Центральной кольцевой автодороги
Владимир Путин поручил генпрокуратуре, Следственному комитету и Счетной палате разобраться с подорожанием строительства Центральной кольцевой автодороги. Руководители ведомств должны будут отчитаться перед президентом до середины января. Строительство дороги началось несколько лет назад. Трасса протяженностью более пятисот километров пройдет по территории Новой Москвы и Подмосковья примерно в пятидесяти километрах от МКАДа. Ранее стоимость проекта оценивалась в 300 миллиардов рублей, — сообщает сайт РНС. О каких суммах речь идет сейчас – не уточняется.
Комментарии13
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viktorova 15 октября 2018 | 19:33
Главный прораб снова за дело взялся. Больше некому в России расходы на строительство дорог проверять... бедолага...
democ 15 октября 2018 | 19:57
viktorova: Рейтинг надо поднимать, вот и "вникает".
yralez 15 октября 2018 | 19:35
Пад сталом, ржу не могу.
По мусору надо чайке поручить разобраться, по мусору !
ura_123 15 октября 2018 | 19:36
Ой,а с Зенит ареной и бакланами,с распилиадой в Сочи,мундиалиадой и т.д.?
malanoff 15 октября 2018 | 20:02
ura_123: Там все нормально разобрались , как надо. Вот в дырке в обшивке космического корабля заковыка вышла. Как туда Трамп пробрался ?
nitsahon 15 октября 2018 | 19:36
видно подорожание строительства ЦКАД очередной раз произошло вследствие необъяснимого вмешательства в процессы распределения и перераспределения фин.потоков неких инопланетян, срочно переведших пару млрд.USD на забугорные счета.. на всякие мелкие нужды..
vilingrad 15 октября 2018 | 19:42
Значит, ему не занесли...
kir_pich_101 15 октября 2018 | 19:50
Разберись отец родной!
Все тебе под силу!
Кто если не ты?
Ниц падаем, ноги целуем!
malanoff 15 октября 2018 | 19:56
Надо разобраться , если там Ротенбергов нет , то тогда уж как принято в России , по полной разобраться.
trans 15 октября 2018 | 19:57
Путин, да у тебя прессекретарь на зарплату госслужащего живет на уровне олигарха, а ты как всегда не в курсе
chnch 15 октября 2018 | 19:58
Ага, счаз двух прорабов посодют, и одного водителя... А вообще, проект очень дорогой. И в 300 ярдов вписаться явно не мог.. С самого начала цена занижена..Полно развязок ,мостов. Выкуп массы дач и домов. Плюс связь и свет . Плюс насыпной грунт(песок) для выравнивания рельефа..
dennik 15 октября 2018 | 19:58
146 процентов отката!? :-)))
democ 15 октября 2018 | 20:05
600 миллионов один километр?! Может быть и ширина дороги тогда с километр?! Может дорожное полотно усиленно золотыми нитями?!