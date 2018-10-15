Турецкие следователи прибыли в Генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле

Они расследуют исчезновение журналиста Джамаля Хашогги, — сообщает местный телеканал Хабертюр. Ранее турецкие СМИ сообщили, что журналист, критиковавший политику Саудовской Аравии, был убит в здании Генконсульства. Также сообщалось, что это зафиксировали его часы Apple Watch. Информация с них была перенаправлена на смартфон, который находился у невесты Хашогги.