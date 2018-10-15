МИД Азербайджана внес в черный список Светлану Журову, Людмилу Улицкую и Нюту Федермессер
Это произошло после того, как зампред комитета Госдумы по международным делам, писатель и учредитель благотворительного фонда «Вера» посетили Нагорный Карабах по приглашению супруги премьера Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МИДа республики. Уточняется, что это была поездка в рамках проекта «Женщины за мир».
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ringo77_1 15 октября 2018 | 19:32
Нюта Федермессер - это хто?
ykpodupa 15 октября 2018 | 19:36
ringo77_1: Это сорт либерального говна такой !)
compare 15 октября 2018 | 19:45
ykpodupa: смотри,порток,поставят тебя в твою любимую позу "буквой зю" и забьют тебе "пенальти" в твою "черную дыру",за такие обобщения...там ведь,и фамилия "сакральная" имеется
vinnedi 15 октября 2018 | 19:51
У азеров хронические фантомные боли по Нагорному Карабаху справедливо принадлежащие Армении!!!
pro_hanov 15 октября 2018 | 19:51
ringo77_1: «Нюта Федермессер - это хто?»
Смертельно больным детям помогает. Извини, что тебе фамилия не понравилась, но так уж вышло, что не Иванова.
yralez 15 октября 2018 | 19:33
Смешали мух с котлетами.....Журову с Улицкой.
timwlad91 15 октября 2018 | 19:52
МИД Азербайджана внес в черный список Светлану Журову, Людмилу Улицкую и Нюту Федермессер
Это произошло после того, как зампред комитета Госдумы по международным делам, писатель и учредитель благотворительного фонда «Вера» посетили Нагорный Карабах по приглашению супруги премьера Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МИДа республики. Уточняется, что это была поездка в рамках проекта «Женщины за мир».
--------------
Ну да,жидам прижиться на Кавказе без Русского Православного Населения будет сложно как и в Иране.Некого подставить и продать в рабство .
И главное,обозначат разницу между евреем и сионистом и объяснил – «иранские евреи критикуют поведение израильского режима и армии за вторжение в другие страны и убийства невинных людей, что не является учением Моисея».
Так ,что последователям Моисея везде рады.
Сионисты потомки Каина и Иуды враги всем народам и самим себе.
И в Европе живут евреи сторонники Моисея и создадут юденрат,но не большевистскую ячейку из алчных братоубийц .
koda 15 октября 2018 | 20:01
Такие же сволочи как их коллеги в России.