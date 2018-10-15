МИД Азербайджана внес в черный список Светлану Журову, Людмилу Улицкую и Нюту Федермессер

Это произошло после того, как зампред комитета Госдумы по международным делам, писатель и учредитель благотворительного фонда «Вера» посетили Нагорный Карабах по приглашению супруги премьера Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МИДа республики. Уточняется, что это была поездка в рамках проекта «Женщины за мир».