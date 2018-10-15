Z Архив новостей новости
5 3 6 1318
Эксклюзив Эха 19:04, 15 октября 2018

Станислав Кучер покидает пост главреда сайта журнала «Сноб», эту должность займет Ксения Чудинова

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сам С.Кучер.
«В официальном пресс-релизе компании все сказано совершенно справедливо. «Причина ухода — различия в оценке концепции и перспектив развития проекта между собственником медиа Мариной Геворкян и главным редактором», то есть мной», — отметил он.
По словам С.Кучера, «желание пойти дальше каждый своей дорогой» у него с Мариной Геворкян «возникло в определенный момент — не сегодня и не вчера – и оказалось абсолютно взаимным».
С.Кучер добавил, что главредом сайта станет Ксения Чудинова, которая работала в «Снобе» с 2009 года, а в ходе последней президентской кампании выступала как представитель кандидата Ксении Собчак.
Главным редактором печатной версии журнала останется Сергей Николаевич.
Что касается итогов работы, как считает С.Кучер, ему «удалось вернуть в «Сноб» качественную публицистику». «К сожалению, все, что я хотел, сделать не удалось», — добавил он.
Говоря о своих планах, С.Кучер сообщил, что у него «есть идеи» насчет того, что делать дальше. «Они связаны с профессиональной журналистской и не только самореализацией. Надеюсь, что буду писать больше и лучше сам. Возможно, вернусь к работе с YouTube. Придумаю все в течение ближайшего месяца», — заключил он.

Комментарии

3

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

anatoli_antibandera21 15 октября 2018 | 19:22

Кучер-никакой,поэтому его и ушли.

compare 15 октября 2018 | 19:56

anatoli_antibandera21: никакой-это ты и тебе подобные жопорукие и жопоголовые..ничего не умея,кроме размещения "срача" на сайтах,вы даже не подозреваете,какой "кунштюк" вам уготовила Судьба! хорошо,если ваши дети вырастут лучше вас и не озлобятся на грамоту и цивилизованность,тогда вам,старым уже злобным пожизненным портянкам не грозит быстрая встреча с "основопложниками марсксизма",пожалеют детки и только холодное презрение за никудышные гены,переданные им,будет вашим "спутником" до вашего последнего выдоха...

redrica 15 октября 2018 | 19:23

Станислав Кучер - современный и здравомыслящий человек. Хороший человек. И свободный в мышлении. Его время еще придет, когда мы будем строить Новую Страну. В путинизм он не вписывается.

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Сон разума рождает чудовищ? Массированную информационную кампанию Запада против России иначе как параноидальным и истеричным психозом не назовёшь. Причём хроническим…

5 143 6 12768 12.10
Kрф, запад, политика, мнения
Новости

Священный синод РПЦ признал невозможным продолжение евхаристического общения с Константинопольским патриархатом

5 74 6 7129
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт, преподаватель литературы

Мы сегодня живем в третьем акте Шварца, когда уже нет веры в то, что чудо может произойти…

5 255 6 24903 12.10
#слушать 01:45:11 8читать ;смотреть $скачать 24.1 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Проект бюджета на 2019 г. Развитие и 100% выполнение социальных обязательств Москва стягивает ресурсы со всей страны? Наоборот, мы делимся своими ресурсами с другими регионами России…

5 88 6 9014 10.10
Kмосква, бюджет, общество, мнения
Новости

РПЦ на заседании рассматривает вопрос об ответных мерах после решения Константинопольского патриархата по Украине Выездное заседание проходит в Минске…

5 55 6 5880
Голосование
Для вас присутствие российских военных на территории иностранного государства — это:
5 119 6 12716 10.10
Голосование
Ваше отношение к украинцам за последнее время…
5 244 6 28110 10.10
Интервью 2018

Григорий Явлинский гость: Григорий Явлинский председатель полит. комитета партии «Яблоко»

Вся система, которая у нас существует, она далеко не соответствует Конституции. И в этом очень большая проблема…

5 123 6 14248 12.10
#слушать 49:10 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Kобщество, видео, сетевизор, передачи
Блоги

Владимир Познер журналист

О том, чем похожи Россия и США С другой стороны, попробуйте вы найти в американских СМИ, но только в главных, разумеется, что-нибудь позитивное о России. Я пробовал и не нашел…

5 220 6 26009 09.10
Kполитика, общество, сша, рф, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Разведчики – это не сентиментальные ревнивые девицы, понимаете? Которые, вот, реальная разведслужба. Они, так сказать, устраняют людей, устраняют серьезную угрозу…

5 132 6 17320 10.10
#слушать 39:19 8читать ;смотреть $скачать 9.0 МБ
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

ФК «Ахмат» готов при любом исходе уголовного дела трудоустроить Кокорина и Мамаева в команде Они защищали честь России на футбольном поле! Ну была звездная болезнь. С кем не бывает. Есть два пути развития ситуации. От того, какой мы выберем, зависит судьба людей!..

5 211 6 28562 12.10
Kобщество, футбол, скандалы, мнения
Новости

По данным правозащитников, сотрудники Росгвардии избили беременную женщину за то, что она якобы украла лампочку После этого на нее завели уголовное дело…

5 39 6 5354
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Россия в спасении не нуждается Не сомневаюсь, что записные русофобы в ПАСЕ попытаются выдать это за свою победу. Только над кем и над чем?..

5 229 6 31187 10.10
Kпасе, рф, государство, мнения
Блоги

Федор Смолов: Все мы люди, и все мы ошибаемся Проще всего сейчас осуждать этих ребят, тем самым только ухудшая ситуацию…

5 273 6 40149 12.10
Kфутбол, спорт, скандалы, общество, события
Голосование
Какие эмоции вызывает у вас авария корабля «Союз»?
5 53 6 7931 12.10
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Октябрь 93, неподведенные итоги или уроки на будущее Ельцин оказался слабым и непоследовательным политиком. Он не довел дело демократизации до конца, не сделал ее необратимой…

5 39 6 6550 08.10
Kобщество, история, власть, политика, мнения

Популярное за неделю

Новости

Трамп: Владимир Путин может быть причастен к убийствам и отравлениям Трамп добавил, что не только Россия, но и Китай вмешивался в американские выборы в 2016 году…

5 38 6 28728
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
На медийном поле Петрова и Боширова сменила другая парочка идиотов. Есть теперь Кокорин и Мамаев, которые не умеют пользоваться стулом, потому что чиновник ушел живым. Хотя виноват был лишь тем, что смахивал на китайца…

5 69 6 173452 10.10
#слушать 52:26 8читать ;смотреть $скачать 12.0 МБ
Голосование
Ваше отношение к украинцам за последнее время…
5 244 6 28110 10.10
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Обвал Паника верхушки хорошо видна по запущенным слухам о конституционной реформе. Это говорит о том, что там отчаянно пытаются найти способ для того, чтобы сохранить себя во власти…

5 294 6 370997 09.10
Kполитика, власть, общество, рф, события
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Как живут главы госкорпораций Как живут главы госкорпораций У Сечина логика такая: «я носил за Путиным портфель, я был его секретарем, мне полагаются миллиарды рублей». Все. С какой стати Сечину в чем-то себе отказывать?...

5 281 6 195540 11.10
8читать ;смотреть
Kнедвижимость, общество, чиновники, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7342444
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт, преподаватель литературы

6 3705218

Сегодня в эфире