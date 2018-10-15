Станислав Кучер покидает пост главреда сайта журнала «Сноб», эту должность займет Ксения Чудинова
Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сам С.Кучер.
«В официальном пресс-релизе компании все сказано совершенно справедливо. «Причина ухода — различия в оценке концепции и перспектив развития проекта между собственником медиа Мариной Геворкян и главным редактором», то есть мной», — отметил он.
По словам С.Кучера, «желание пойти дальше каждый своей дорогой» у него с Мариной Геворкян «возникло в определенный момент — не сегодня и не вчера – и оказалось абсолютно взаимным».
С.Кучер добавил, что главредом сайта станет Ксения Чудинова, которая работала в «Снобе» с 2009 года, а в ходе последней президентской кампании выступала как представитель кандидата Ксении Собчак.
Главным редактором печатной версии журнала останется Сергей Николаевич.
Что касается итогов работы, как считает С.Кучер, ему «удалось вернуть в «Сноб» качественную публицистику». «К сожалению, все, что я хотел, сделать не удалось», — добавил он.
Говоря о своих планах, С.Кучер сообщил, что у него «есть идеи» насчет того, что делать дальше. «Они связаны с профессиональной журналистской и не только самореализацией. Надеюсь, что буду писать больше и лучше сам. Возможно, вернусь к работе с YouTube. Придумаю все в течение ближайшего месяца», — заключил он.
Комментарии3
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anatoli_antibandera21 15 октября 2018 | 19:22
Кучер-никакой,поэтому его и ушли.
compare 15 октября 2018 | 19:56
anatoli_antibandera21: никакой-это ты и тебе подобные жопорукие и жопоголовые..ничего не умея,кроме размещения "срача" на сайтах,вы даже не подозреваете,какой "кунштюк" вам уготовила Судьба! хорошо,если ваши дети вырастут лучше вас и не озлобятся на грамоту и цивилизованность,тогда вам,старым уже злобным пожизненным портянкам не грозит быстрая встреча с "основопложниками марсксизма",пожалеют детки и только холодное презрение за никудышные гены,переданные им,будет вашим "спутником" до вашего последнего выдоха...
redrica 15 октября 2018 | 19:23
Станислав Кучер - современный и здравомыслящий человек. Хороший человек. И свободный в мышлении. Его время еще придет, когда мы будем строить Новую Страну. В путинизм он не вписывается.