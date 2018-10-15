Станислав Кучер покидает пост главреда сайта журнала «Сноб», эту должность займет Ксения Чудинова

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сам С.Кучер.

«В официальном пресс-релизе компании все сказано совершенно справедливо. «Причина ухода — различия в оценке концепции и перспектив развития проекта между собственником медиа Мариной Геворкян и главным редактором», то есть мной», — отметил он.

По словам С.Кучера, «желание пойти дальше каждый своей дорогой» у него с Мариной Геворкян «возникло в определенный момент — не сегодня и не вчера – и оказалось абсолютно взаимным».

С.Кучер добавил, что главредом сайта станет Ксения Чудинова, которая работала в «Снобе» с 2009 года, а в ходе последней президентской кампании выступала как представитель кандидата Ксении Собчак.

Главным редактором печатной версии журнала останется Сергей Николаевич.

Что касается итогов работы, как считает С.Кучер, ему «удалось вернуть в «Сноб» качественную публицистику». «К сожалению, все, что я хотел, сделать не удалось», — добавил он.

Говоря о своих планах, С.Кучер сообщил, что у него «есть идеи» насчет того, что делать дальше. «Они связаны с профессиональной журналистской и не только самореализацией. Надеюсь, что буду писать больше и лучше сам. Возможно, вернусь к работе с YouTube. Придумаю все в течение ближайшего месяца», — заключил он.