Одного из подозреваемых в отравлении Скрипалей узнали бывшие коллеги
Александр Мишкин в начале двухтысячных работал официантом в бистро «Гарсон» в Петербурге. Об этом телеканалу Дождь рассказал Николай Евдокимов, который работал вместе с Мишкиным. Бывшего коллегу узнала и администратор бистро. О том, что настоящая фамилия Александра Петрова, подозреваемого в отравлении в Солсбери – Мишкин, сообщили расследовательская группа Bellingcat и издание Инсайдер. Позже Мишкина по фотографиям узнали некоторые жители его родного села.
Комментарии33
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minerr 15 октября 2018 | 19:08
Походу, список мест где не работал и не находился Мишкин-Чепыга будет гораздо короче. Есть еще хоть какая-то специальность которую они не освоили?
У британцев от такой информации уже и мозги вскипели, хотя раньше они просто дымились.
johio 15 октября 2018 | 19:18
minerr: Да уж... Путин свою страну превратил в страну чудес. Надеюсь весь остальной мир в такой же дурдом превратить не удастся.
mbh_vor__n1 15 октября 2018 | 19:31
Белингкат и Инсайдер - ещё те фейковые помойные ямы. Кто к ни прислушивается, кроме идиотов?
dobrabi 15 октября 2018 | 19:38
Дорогая редакция! Вы хоть понимаете какую лютую пургу несёте?
snikkersnepper 15 октября 2018 | 20:01
dobrabi:
Естессно, не понимает. Это даже не обсуждается.
Я тут видел уже, питерские возмущались по поводу этого бистро. Серьезно с 2005 года работает?
Там, кстати, другой прикол. Если найти фэйсбук этого самого Евдокимова, на который ссылается Дождь, то там, действительно, еще 14 сентября прозвучала мысль, что ПЕТРОВ похож на давнишнего официанта. И до вчерашнего дня, пока не пошел разгон в СМИ НИКАКИХ ДРУГИХ фамилий Евдокимов не упоминал. Но теперь он рассказывает, как работал с МИШКИНЫМ.
jjuddgge_ddrredd 15 октября 2018 | 19:08
Ха-ха-ха, "Дебилы, бля..."(с, министр Лавров)
Полковник и подполковник КГБ (карапет Путя и Гундяев) за последние два года профукали ВСЁ, что только возможно.
И дно ещё не достигнуто.
Скоро дно будет пробито снаружи, есть такое ощущение.
Запутинцы, вы что, не видите, что всё катится в тар-тарары?
Или надеетесь на Мифический Хитрый План?
Нет никакого плана, поверьте....
timwlad91 15 октября 2018 | 19:19
jjuddgge_ddrredd: Ха-ха-ха, "Дебилы, бля..."(с, министр Лавров)
Полковник и подполковник КГБ (карапет Путя и Гундяев) за последние два года профукали ВСЁ, что только возможно.
И дно ещё не достигнуто.
Скоро дно будет пробито снаружи, есть такое ощущение.
Запутинцы, вы что, не видите, что всё катится в тар-тарары?
Или надеетесь на Мифический Хитрый План?
Нет никакого плана, поверьте....
------------
Ну почему же .
Гитлер и Троцкий с холуями в юденрат с упорством революционной целесообразности проведут полную инквизицию всем дебилам и дегенератам .И такую,что Робеспьер и Марат это только подмастерьями окажутся.
venezianez49 15 октября 2018 | 19:12
"...работал официантом в бистро..." ..........................................................................................
Эти опознания (узнавания) уверенно превращаются в водевиль.
Эхо в этом перформансе участвует в качестве сценаристов, осветителей, рабочих сцены ??
bbob 15 октября 2018 | 19:14
venezianez49: Есть что возразить конкретно? Ты в то время работал в том кафе и точно знаешь, что там никакого Мишкина не было?
kryimzdick 15 октября 2018 | 19:16
venezianez49: Армянец, у нас в России любой труд в почете. понял, дебил?
m404 15 октября 2018 | 19:19
kryimzdick: ушлёпок,у выс в 404 почётен труд гастеров,которые батрачат в России,польше и т.д.
kryimzdick 15 октября 2018 | 19:22
m404: завали сральник, мудило))))
mbh_vor__n1 15 октября 2018 | 19:34
Ой, что-то какелы тут распсиховались... вонь бандеровская повсюду. ;)
Гастарбайтеры х*евы.
poluputing 15 октября 2018 | 19:58
m404: mbh_vor__n1: Гастеры_ это люди, которые зарабатывают деньги для семьи. У мокшанцев предпочтительнее бояру жрать и на выгребную яму срать ( али под себя если вовсе облом)
malanoff 15 октября 2018 | 19:35
venezianez49: Один ты только не опознал Мишкина. Слезь с коня , или сквозь траву вообще ничего не увидишь ?
viktorova 15 октября 2018 | 19:14
//работал официантом в бистро//
Оттачивал мастерство прислуживания...
abu_vgrobu 15 октября 2018 | 19:17
"Капитан! Этого пидора в Химках видал, деревянными членами торгует! Не, ну наболело, капитан! Он выступает здесь, как директор пляжа! " (с)
fresh_breeze 15 октября 2018 | 19:19
Простой питерский официант поимел британские спецслужбы, поставив на уши весь тот остров??? Либеральные брехуны так увлеклись, что не заметили, как выставили своих благодетелей шутами.
Это не говоря уже про то, что вряд ли нашлись бы такие смельчаки — среди "односельчан" ли или "коллег по ресторану" — которые, всерьёз веря в версию про ГРУ, рискнули бы ставить палки в колёса этой структуре.
Тем не менее, каждая новая версия от этих "расследователей" прогоняет скуку, так что пусть не останавливаются.
kryimzdick 15 октября 2018 | 19:23
fresh_breeze: кого ж он там поимел, кроме Чепиги?
poluputing 15 октября 2018 | 20:00
fresh_breeze: ВООБЩЕ ТО ПОИМЕЛ ОН ТОЛЬКО АНГЛИЙСКИХ ПРОСТИТУТКУ И БОМЖИХУ ( НУ МОЖЕТ ЕЩЁ И ЧЕПИГУ)
tokarila 15 октября 2018 | 19:19
в гру по объявлинию набирают. "тут-то бабоньки я и обоссалась"
tokarila 15 октября 2018 | 19:21
лахта-сучка, где ты?
gригорьич 15 октября 2018 | 19:22
Хорошо, что к него есть профессия - в тюрьме пригодится
democ 15 октября 2018 | 19:25
Что здесь трандычите. Возможно, что он подрабатывал в бистро. Многие сейчас это делают, будучи студентами.
macsimus001 15 октября 2018 | 19:28
Александр Мишкин в начале двухтысячных работал официантом в бистро «Гарсон» в Петербурге. ------ выполнял ответственное задание Родины.)))
malanoff 15 октября 2018 | 19:40
macsimus001: Скольких людей возможно отравил бистро ,бистро. Возможно на пенсионерах тренировался , уже тогда бюджет старались экономить.? Как теперь узнаешь ,все засекречено было , пока деньги в стране водились …..
yakhinr 15 октября 2018 | 19:42
macsimus001: Он, просто, там за рюмкой чая, познакомился с хорошими людьми. Грамотно их обслужил, понравился. А что, хороший парень, с незапоминающейся внешностью, с севера, почти карело-финн. Такие и нужны в разведке. А что не очень умным и удачливым оказался, так они все такие у нас на ответственных местах. Вертикаль она такая- на самые ответственные должности попадают по знакомству или по родству, феодализм развитой в действии.
yakutt86 15 октября 2018 | 19:37
Ну да, где еще, как не в бистро, можно научиться травить людей.
gregor 15 октября 2018 | 19:37
Не власть ,а посмешище какое -то с 86 % одобрямса маразм .
gotoviy_emigrant 15 октября 2018 | 19:40
Гарсон! Еще водки под щучьи головы! Хамммммыыыыыы!
roboss 15 октября 2018 | 19:51
Кончайте порожняк гнать,уже не смешно.
poluputing 15 октября 2018 | 20:03
roboss: ВСЁ СМЕШНЕЕ И СМЕШНЕЕ. ЛАТЫНИНСКУЮ ШУТКУ ПРО АНТОНОВКУ ПОНЯЛИ?
cypher 15 октября 2018 | 19:58
Проплаченные пригожинские холопы, как полагается, выразили здесь свое 11-копеечное сумнение.
Но на возмущение не доплатили, это ж не Машка Захарова.