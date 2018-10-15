Одного из подозреваемых в отравлении Скрипалей узнали бывшие коллеги

Александр Мишкин в начале двухтысячных работал официантом в бистро «Гарсон» в Петербурге. Об этом телеканалу Дождь рассказал Николай Евдокимов, который работал вместе с Мишкиным. Бывшего коллегу узнала и администратор бистро. О том, что настоящая фамилия Александра Петрова, подозреваемого в отравлении в Солсбери – Мишкин, сообщили расследовательская группа Bellingcat и издание Инсайдер. Позже Мишкина по фотографиям узнали некоторые жители его родного села.