По данным правозащитников, сотрудники Росгвардии избили беременную женщину за то, что она якобы украла лампочку

После этого на нее завели уголовное дело.

Инцидент произошел в магазине строительной техники «Леруа Мерлен» в Иркутске, где беременная Ирина вместе с мужем совершала покупки, сообщает издание «Сибирь. Реалии». Уже после оплаты на кассе выяснилось, что они забыли вынуть из светильника лампочку, которую вкрутили, чтобы проверить, подходит ли цоколь. Охранник за взятку предложил им не вызывать полицию, а после отказа позвонил в Росгвардию.

Как рассказал юрист правозащитного фонда «Общественный вердикт» Святослав Хроменков, прибывшие в магазин сотрудники Росгвардии били и пинали женщину, один из них скрутил ее, коленями встал на грудь, придавил к полу, надел наручники. Позже ей вызвали скорую помощь. По словам юриста, в пресс-службе Росгвардии сначала уверяли, что это были сотрудники вневедомственной охраны, а потом, что женщина сама на них напала. В итоге «за применение насилия в отношении представителя власти» дело завели на пострадавшую.

В отношении сотрудников Росгвардии идет ведомственная проверка. Правозащитники «Общественного вердикта» намерены добиваться возбуждения против них уголовного дела