По данным правозащитников, сотрудники Росгвардии избили беременную женщину за то, что она якобы украла лампочку
После этого на нее завели уголовное дело.
Инцидент произошел в магазине строительной техники «Леруа Мерлен» в Иркутске, где беременная Ирина вместе с мужем совершала покупки, сообщает издание «Сибирь. Реалии». Уже после оплаты на кассе выяснилось, что они забыли вынуть из светильника лампочку, которую вкрутили, чтобы проверить, подходит ли цоколь. Охранник за взятку предложил им не вызывать полицию, а после отказа позвонил в Росгвардию.
Как рассказал юрист правозащитного фонда «Общественный вердикт» Святослав Хроменков, прибывшие в магазин сотрудники Росгвардии били и пинали женщину, один из них скрутил ее, коленями встал на грудь, придавил к полу, надел наручники. Позже ей вызвали скорую помощь. По словам юриста, в пресс-службе Росгвардии сначала уверяли, что это были сотрудники вневедомственной охраны, а потом, что женщина сама на них напала. В итоге «за применение насилия в отношении представителя власти» дело завели на пострадавшую.
В отношении сотрудников Росгвардии идет ведомственная проверка. Правозащитники «Общественного вердикта» намерены добиваться возбуждения против них уголовного дела
Комментарии39
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sergik100 15 октября 2018 | 19:04
Просто твари
kir_pich_101 15 октября 2018 | 19:06
sergik100: Так против простого народа и создавались.
Вот деньги и отрабатывают.
danko1 15 октября 2018 | 19:08
kir_pich_101: В Росгвардии "работают" последние подонки.
Иных там и быть не может, если учесть, что она создавалась специально для борьбы с народом и защиты от него власти.
Да и возглавляет этих отморозков-садистов бандит Золотов.
ykpodupa 15 октября 2018 | 19:11
danko1: Открыл новост Иркутска ,такой новости нет ! Очередной говновброс от либерды , - " распятый мальчик " из Иркутска !))))
bbob 15 октября 2018 | 19:16
ykpodupa: Так чтоб наверняка, надо было на сайт Росгвардии зайти, если там ничего нет про это, значит точно не было!
ura_123 15 октября 2018 | 19:17
ykpodupa: Кисель тв открой...
hz6691 15 октября 2018 | 19:33
ykpodupa: Ты лучше открой сайт Росгвардии.
nikolay333 15 октября 2018 | 19:36
ykpodupa: Есть видео в инстаграме.
compare 15 октября 2018 | 19:48
ykpodupa: ну ты и идиот,"жопа"(странно ты себя называешь,так обычно опущенники маркируются)...
ringo77_1 15 октября 2018 | 19:28
Либерастам дали команду мочить Рсгвардию? В стиле Боширов и Петров? Ничего кроме несварения желудков у прокладонов это "мочилово" не вызовет. А Золотов Навальному все равно наваляет. За брехню...
raffal 15 октября 2018 | 19:36
ringo77_1: А Золотов Навальному все равно наваляет. За брехню...
_____________
Ну, побрехушка и воришка это Золотов. А вот пример, когда Навальный обманул, Вам привести не удастся, за неимением оного. Только языком молоть.
В случае с Золотовым, Навальный документально доказал, что тот вор.
ringo77_1 15 октября 2018 | 19:47
raffal: Да ладно, каструлька. Давай на раз: где его диплом адвоката? Где он работал? Как заработал на квартиру, машину с шофером и поездки за границу? Налоги с собранных денег на "предвыборную компанию" заплатил? Еще продолжать?
Где документы что Золотов вор? Отвечаю - там же где и все остальные по его "разоблачениями" ФБК - в заднице.
rash 15 октября 2018 | 20:02
sergik100: Это такая вот Российская Гвардия. Когда-то Гвардия была нечто иное.
askol2016 15 октября 2018 | 19:06
А что еще можно ожидать от садистов бандита золотова?
traxau_okurka 15 октября 2018 | 19:08
askol2016: Золотарь шестерка. У него свой пахан есть. И всек мы его знаем.
croaker 15 октября 2018 | 19:06
Вполне достойно гвардейцев короля.
ostapba 15 октября 2018 | 19:06
Украла лампочку у Золотова?
..вот Золотов можжжееет..
Даже..
polsan 15 октября 2018 | 19:07
какие -то страшные вещи творятся! Это какие -то нелюди!
post_v 15 октября 2018 | 19:18
polsan:
=========
а если набрать в поисковике "Полицейские в Иркутске избили", то еще и не такое можно узнать
sapiens17 15 октября 2018 | 19:07
Действие гвардейцев не поддаётся пониманию.
Или не всё рассказывают.
А что творили "защитники" с мужем?
democ 15 октября 2018 | 19:08
Каков командир, таковы и подчинённые.
kamen_12 15 октября 2018 | 19:09
Росгвардия должна заниматься мелкими кражами? Или это за мзду?
eduard53 15 октября 2018 | 19:10
А я-то по наивности думал, что такие переборы-перегибы только в наши ментовские сериалы суют, для сгущения тэсэзэть-драматизьмы ...
tv_victim 15 октября 2018 | 19:10
Да ладно.... Это совсем уж какой-то хоррор.... Я пару месяцев назад как-то заболтался по телефону и вышел из супермаркета с пакетом покупок мимо кассы. Ничего, на автостоянке догнал охранник, вежливо предложил (именно предложил!) оплатить. Я спохватился и вернулся к кассе. Все. Никаких ужасов. Только чек охранник попросил отдать, говорит, у них видеофиксация, теперь чек нужно сдать в конце смены.
kamen_12 15 октября 2018 | 19:16
tv_victim: Как такое возможно? Ты за покупками приходил или поболтать в магазине? На какую сумму пытался нагреть магазин?
viktorova 15 октября 2018 | 19:11
золотов может гордиться своими подчинёнными! Такие же ублюдки..
tadolg 15 октября 2018 | 19:14
Росгвардия- это та служба, которую возглавляет главный дуэлянт страны? Видимо, в соки, картошку, капусту и прочие продукты вздорожавшего рациона добавлен какой-то "витамин", вызывающий озлобление, ослепление и оскотинивание. Позор!
gvadeloop 15 октября 2018 | 19:36
tadolg: Просто туда только скоты и идут...(
vumba 15 октября 2018 | 19:14
как легко вброс сделать и народ ведется. а по факту "покупатели" постоянные воришки. В этот раз не повезло, бабец профессионально разыгрывает истерику.
ura_123 15 октября 2018 | 19:14
Где там вы говорите фошисты,в Киеве? Скабеевой с норкиным привет...
timwlad91 15 октября 2018 | 19:15
Мдаааа.Очень похоже на еврейскую сионистскую пропаганду которая была в царские времена.
Ну потом повторилась в 1990тых.
Отработанный шаблон еврейской сионисткой пропаганды .
Воруйте,убивайте,грабте и при этом чтобы были все беременные,смертельно больные,многодетные,в общем большой набор по вышибанию жалости у населения в живодёрам,мародёрам и убийцам и ворюгам .
Троцкий с Гитлером с евреями холуями в юденрат всех перевоспитают потом быть правильными революционерами борцами за счастье народное.
kunst54 15 октября 2018 | 19:20
Секунданты Золотова.
jamba 15 октября 2018 | 19:20
Одна половина страны - опричники; вторая половина - их жертвы! И что будем делать?;))
timwlad91 15 октября 2018 | 19:37
jamba: Одна половина страны - опричники; вторая половина - их жертвы! И что будем делать?;))
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Ну так всегда будут стремится к тому чтобы стать опричниками,так как люди есть дураки и умные.
Об этом жид сказку написал на основе реальных событий произошедшую с жидом Моисеем и назвал это сказку о драконе, которого нельзя победить, потому что победитель сам обращается в дракона.
Конечно можно и по другому,но на это надо много тратится,много работать,много учится.
В общем мнго труда.
А тут проще,пошёл убил,ограбил и разбогател придумав лозунг грабить награбленное всех до основания,а затем мы наш драконий мир построим...
Человек всегда поступает как проще насытить пузо своё.
sneg1111 15 октября 2018 | 19:29
А ЯКОБЫ правозащитники в Лондоне. Готовят очередную партию хлора в Сирию. Оттуда и данные.
ac_dc 15 октября 2018 | 19:52
так гвардейцам не велят стрелять в беременных.
А про "не пинать" запрета нету
poluputing 15 октября 2018 | 19:53
А чем эта дура думала, когда ребёнка заводила в этой стране. Теперь в Рейхраше её посадят. Ребёнка родит в лагере. Отличное начало жизненного пути
xuato 15 октября 2018 | 19:58
Так вот где Это слово "гвардия" завоевалось в мордобое беременных баб. Скрепно.
vadimp 15 октября 2018 | 20:07
А для чего "нацгвардия" еще нужна?