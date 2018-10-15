Полиция Ингушетии проверяет информацию о похищении сотрудника Amnesty International Олега Козловского

Как сообщили агентству Интерфакс в пресс-службе республиканского МВД, пока сведения не подтверждаются. Там также отмечают, что в полицию Козловский не обращался.

Центр по противодействию экстремизму действует независимо от местных властей, — отметил в эфире «Эха Москвы» главный редактор Медиазоны Сергей Смирнов.

Сегодня представитель правозащитной организации Олег Козловский рассказал, что неизвестные похитили его в начале октября, когда он приехал в Ингушетию следить за акциями протеста. Его раздели и избили, угрожая изнасилованием и убийством, а затем вывезли в Северную Осетию. Олег Козловский вернулся в Москву и сообщил о случившемся в Следственный комитет. Сейчас он находится за границей.