Учредителя Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий приговорили к двум годам колонии

Дениса Кокорина признали виновным в невыплате зарплат, мошенничестве и уходе от налогов. Он также будет оштрафован на полмиллиона рублей, — говорится на сайте Следственного комитета. Летом прошлого года рабочие предприятия пожаловались президенту Владимиру Путину на невыплату зарплат. Позже глава государства в разговоре с губернатором региона назвал действия руководства завода «борзотой» и поручил разобраться с делом.