Учредителя Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий приговорили к двум годам колонии
Дениса Кокорина признали виновным в невыплате зарплат, мошенничестве и уходе от налогов. Он также будет оштрафован на полмиллиона рублей, — говорится на сайте Следственного комитета. Летом прошлого года рабочие предприятия пожаловались президенту Владимиру Путину на невыплату зарплат. Позже глава государства в разговоре с губернатором региона назвал действия руководства завода «борзотой» и поручил разобраться с делом.
Комментарии1
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abu_vgrobu 15 октября 2018 | 18:36
Опасно быть Кокориным в наше время...