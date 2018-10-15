Правительство засекретило план дедолларизации российской экономики

Об этом агентству Reuters рассказал заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Он подчеркнул, что документ пока не представили премьер-министру. По словам Моисеева, возникли некоторые технические разногласия между ведомствами. Об идее отказа от доллара впервые стало известно от главы ВТБ Андрея Костина. Он предлагал постепенно переходить на расчеты в национальных валютах. Позже российские власти пояснили, что о полном отказе от американского доллара речи не идет.