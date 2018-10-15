Правительство засекретило план дедолларизации российской экономики
Об этом агентству Reuters рассказал заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Он подчеркнул, что документ пока не представили премьер-министру. По словам Моисеева, возникли некоторые технические разногласия между ведомствами. Об идее отказа от доллара впервые стало известно от главы ВТБ Андрея Костина. Он предлагал постепенно переходить на расчеты в национальных валютах. Позже российские власти пояснили, что о полном отказе от американского доллара речи не идет.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
post_v 15 октября 2018 | 18:34
дедолларизация - переход на расчеты в национальной валюте....
например, в национальной валюте США
danko1 15 октября 2018 | 18:39
post_v: В связи с рекордным оттоком капитала из России на Запад ( в долларах) и резким снижением инвестиций, а наоборот с уходом инвесторов из России, а также возможностью банкам инвестироваться на западе, решили изъять деньги (доллары) у населения. А объявят об этом вечером, когда банки будут закрыты, а утором закон в действие вступит.
Виолончели на рубли не продают, а тем, кто во власти, они очень нужны, в отличие от россиян, на которым власти наплевать.
natayak 15 октября 2018 | 18:39
Как это мило. Свой замечательный секретик дорогим россиянам они откроют неожиданно, в качестве новогоднего сюрпризика, да?
olegalekseev 15 октября 2018 | 18:39
Прелестная новость.
Экономика окончательно превращается в минное поле.