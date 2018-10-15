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18:30, 15 октября 2018

История с похищением Олега Козловского в Ингушетии может быть провокацией, — считает глава республики Юнус-Бек Евкуров

Об этом он сказал в интервью агентству ТАСС. Евкуров также усомнился в достоверности слов Козловского об обстоятельствах похищения. Сегодня правозащитная организация Amnesty International сообщила, что в начале октября вооруженные люди в масках похитили ее сотрудника, который наблюдал за акциями протеста. Похитители представились сотрудниками Центра по противодействию экстремизму, но не предъявили документов. Согласно этим данным, Козловского вывезли за пределы Магаса, заставили раздеться, угрожали убийством и предлагали стать информатором, а когда получили отказ – вывезли в Северную Осетию. Козловскому пригрозили убийством жены и детей в случае, если он расскажет о случившемся. Сотрудник Amnesty International вернулся в Москву и обратился в Следственный комитет. Сейчас он находится за границей.

Комментарии

2

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kryimzdick 15 октября 2018 | 18:32

Откуда у российских спецслужб эта тяга: раздеть мужика обязательно догола, пообещать трахнуть. Что за извращенцев понабрали в органы?

wuwer 15 октября 2018 | 18:39

Оттоваривание стулом путинских чинуш - то же провокация.....на получение высшего боевого ордена

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