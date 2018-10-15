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18:09, 15 октября 2018

Навального, вчера покинувшего спецприемник после 50 суток административного ареста, сегодня вновь вызвали в полицию

Однако, его быстро отпустили без предъявления обвинения.

О том, что следователи собираются предъявить Навальному обвинение по уголовному делу двухлетней давности, сам политик сообщил днем в своем блоге.

Однако, спустя некоторое время, он рассказал, что никаких обвинений предъявлено не было, а сам визит занял три минуты. По словам Навального, ему дали подписать «стандартную бумагу с разъяснением прав» и отпустили. Политик полагает, что сыграл свою роль шум, поднявшийся в СМИ после его предыдущего поста. «Вот она сила медиа», — написал он в телеграм-канале. Оппозиционер предположил, что «те, кто отвечает в Кремле за политику, почитав статьи…, начали звонить в МВД с криками: ИДИОТЫ, МЫ ВАМ СКАЗАЛИ ВСЕ ДЕЛАТЬ НЕ ТАК. У НАС БЫЛА КОМБИНАЦИЯ, А ВЫ ВСЁ В ЛОБ! ПЕРЕНОСИТЕ!» Чем еще можно объяснить такой странный маневр?" — задается вопросом Навальный.

Подробности визита рассказал «Эху Москвы» адвокат политика Вадим Кобзев.

По словам Кобзева, пока Навальный остается в деле в качестве подозреваемого.

Дело, о котором идет речь, далеко не новое. Оно было возбуждено в мае 2016 года. И все это время лежало без движения. «Но вот, полезли в чулан, достали», — написал глава Фонда борьбы с коррупцией. Он напомнил, что с жалобой на него обратился бывший сотрудник МВД, проходящий по «делу Магнитского», Павел Карпов. Он был недоволен тем, что политик продолжал распространять о нем информацию, которую российский суд счел не соответствующей действительности. Имеется в виду фильм «Каста неприкасаемых», в котором говорилось о причастности бывшего следователя к смерти в СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Карпов тогда обвинил Навального в клевете. Его вызывали на допрос, обыскали квартиру. Но прокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение и направлять его в суд. Материалы вернули дознавателю, чтобы устранить нарушения. Сейчас сроки дознания уже вышли.

Ранее Алексей Навальный обвинялся по двум уголовным делам – «Кировлеса» и «Ив Роше».

Комментарии

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ura_123 15 октября 2018 | 18:14

Странно... А как же кировлес или иврошен? Ведь могли вскрыться ”новые обстоятельства” )))

mbh_vor__n1 15 октября 2018 | 18:25

Не очкуйте, Сисян Унитазович, никому Вы на хeр не сдались. ;)

sasass 15 октября 2018 | 18:35

Власть завшивилась и место вшей ищет блох англицких ...)))

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