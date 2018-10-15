Понедельник в Москве стал самым теплым днем октября
Температура воздуха сегодня прогрелась почти до 18,5 градусов. Многие столичные жители отправились насладиться аномально солнечной погодой на улицу и парки. По прогнозам синоптиков, завтра в Москве может быть побит температурный рекорд дня. Ожидается, что воздух прогреется до 19 градусов – это абсолютный максимум за всю историю метеонаблюдений.
Комментарии1
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opponent70 15 октября 2018 | 18:15
Вот же ворюги московские.... У нас на Урале около ноля... Аж погоду красть наловчились...