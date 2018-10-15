Понедельник в Москве стал самым теплым днем октября

Температура воздуха сегодня прогрелась почти до 18,5 градусов. Многие столичные жители отправились насладиться аномально солнечной погодой на улицу и парки. По прогнозам синоптиков, завтра в Москве может быть побит температурный рекорд дня. Ожидается, что воздух прогреется до 19 градусов – это абсолютный максимум за всю историю метеонаблюдений.