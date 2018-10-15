Герцог и Герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри объявили сегодня о том, что ждут ребенка

Герцогиня беременна, королевская семья ожидает прибавления будущей весной.

Сегодня тридцатисемилетняя Меган Маркл и тридцатичетырехлетный Принц Гарри приехали в Сидней, и перед началом своего двухнедельного тура по Австралии и Новой Зеландии объявили о том, что Меган Маркл беременна. Кенсингтонский дворец в официальном письме сказал, что пара, обвенчавшаяся пять месяцев назад, счастлива поделиться со всеми этой радостной новостью. Их ребенок будет седьмым в очереди наследников на британский престол. Королевская семья узнала о новости чуть раньше, в пятницу, во время свадьбы Принцессы Евгении, Меган посетила свадьбу, она находится на 12 неделе беременности, и журналисты заметили, что Меган в положении и начали обсуждать, не беременна ли герцогиня. После этого пара решила рассказать всем об этой новости.

Пара пробудет в Австралии и Новой Зеландии в течение 16 дней, они посетят острова Фиджи и Тонга, где сейчас высока вероятность заразиться вирусом Зика, но Кенсингтонский дворец сообщил журналистам, что предприняты все меры безопасности, чтобы избежать заражения.