Выборы в германской федеральной земле Бавария показали решимость граждан противостоять правым тенденциям в ФРГ

Однако и большая правительственная коалиция будет ослаблена из-за исторического поражения Социал-демократической партии.

Почти 72 процента граждан Баварии с правом голоса пришли в минувшее воскресенье к избирательным урнам, чтобы определить состав будущего ландтага и правительства своей федеральной земли. Итоги выборов показали, что Христианско-социальный союз, который после 1960 года за небольшим исключением единолично правил Баварией, потерял более 10 процентов голосов избирателей по сравнению с выборами 2013 года. Генеральный секретарь Христианско-демократического союза, выступающего в блоке с ХСС, связала поражение сестринской партии с тоном и стилем, избранными ей в миграционных дебатах. Председатель ХСС Хорст Зеехофер, на которого в первую очередь возлагается ответственность за поражение, не собирается уходить со своего поста.

Самый катастрофический результат на земельных выборах за всю историю своего существования показала Социал-демократическая партия Германия. За нее проголосовало вдвое меньше избирателей, чем в 2013 году. Настоящими победителями выборов можно считать партию «Зеленых», которые более чем удвоили свой результат и стали второй политической силой в Баварии. Голоса избирателей ХСС отошли прежде всего к «Зеленым» и «Альтернативе для Германии», впервые участвовавшей в выборах в этой земле. Однако ее результат – 10,2 процента голосов не оправдал ожиданий руководства партии. Победный марш «Альтернативы» на федеральном уровне прекратился. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил о своем отказе вести с АдГ коалиционные переговоры, поэтому партии уготована роль оппозиции.

Правительство Баварии должно быть сформировано в течение двух недель. ХСС собирается вступать в коалицию с партией «Свободные избиратели», которые набрали 11,6 процента голосов.