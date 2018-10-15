Виталий Мутко возобновил полномочия Президента Российского футбольного союза

Он будет занимать пост до конференции РФС, которая выберет нового главу организации.

Виталий Мутко вернулся лишь формально. Обязанности президента будет по-прежнему исполнять Александр Алаев. Мутко не подавал в отставку, а лишь временно приостановил свое президентство, чтобы не ставить под угрозу проведение чемпионата мира. После только как МОК пожизненно отстранил его от Олимпийских Игр фигура Мутко стала нежелательной и для ФИФА. Подвешенная ситуация не слишком устраивает ФИФА и в международной федерации требуют определиться с Президентом. Судя по всему, этот процесс запущен именно сегодня. В ближайшее время состоится заседание Исполкома, которое назначит дату внеочередной конференции РФС. До конца года у организации появится новый Президент. Как сообщил сегодня портал Чемпионат, в администрации президента согласована кандидатура Александра Дюкова — председателя совета директоров футбольного клуба Зенит, занимающего кроме этого поста и высокую должность в компании Газпромнефть. Это уж не первый представитель питерского клуба в руководстве РФС. До переезда в Москву его возглавляли и сам Мутко и Сергей Фурсенко.



Срок полномочий Виталий Мутко на посту Президента РФС заканчивается в сентябре 2019 года.