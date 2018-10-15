Виталий Мутко возобновил полномочия Президента Российского футбольного союза
Он будет занимать пост до конференции РФС, которая выберет нового главу организации.
Виталий Мутко вернулся лишь формально. Обязанности президента будет по-прежнему исполнять Александр Алаев. Мутко не подавал в отставку, а лишь временно приостановил свое президентство, чтобы не ставить под угрозу проведение чемпионата мира. После только как МОК пожизненно отстранил его от Олимпийских Игр фигура Мутко стала нежелательной и для ФИФА. Подвешенная ситуация не слишком устраивает ФИФА и в международной федерации требуют определиться с Президентом. Судя по всему, этот процесс запущен именно сегодня. В ближайшее время состоится заседание Исполкома, которое назначит дату внеочередной конференции РФС. До конца года у организации появится новый Президент. Как сообщил сегодня портал Чемпионат, в администрации президента согласована кандидатура Александра Дюкова — председателя совета директоров футбольного клуба Зенит, занимающего кроме этого поста и высокую должность в компании Газпромнефть. Это уж не первый представитель питерского клуба в руководстве РФС. До переезда в Москву его возглавляли и сам Мутко и Сергей Фурсенко.
Срок полномочий Виталий Мутко на посту Президента РФС заканчивается в сентябре 2019 года.
Комментарии5
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astet 15 октября 2018 | 18:09
Каков Мутко, таковы и Кокорин с Мамаевым.
cromwel 15 октября 2018 | 18:20
astet: каков наш главный, такой и Мутко
hangman19 15 октября 2018 | 18:25
Лец ми спик фром май харт..)
savbensmb 15 октября 2018 | 18:27
Приостановил- возобновил... а деньгу то получал исправно... За счёт кого?
victor_xy 15 октября 2018 | 18:37
Ну чё пацаны - глядя на такой беспредел замутим что ли рЭволюшн? - а то пора же, - ну точно же заел "кровавый режим"!)))