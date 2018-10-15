В Российском военно-историческом обществе призвали запретить комедию о блокадном Ленинграде
Создатель фильма говорит, что его картина о социальном неравенстве.
Такие фильмы нельзя показывать – это надругательство над историей России, заявил Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества. Это организация, созданная по указу президента, во главе с министром культуры Владимиром Мединским. Мягков назвал еще не вышедшую в прокат картину оскорблением всем людям, которые чтят память жертв Великой Отечественной войны. Научный директор Российского военно-исторического общества добавил, что подобные фильмы – часть информационной войны против России. Авторов картины Мягков сравнил с фашистами, которые в годы войны забрасывали Ленинград листовками о том, как руководство города жирует, пока население умирает от голода.
Фильм «Праздник» будет о людях с привилегиями, которые даже в блокаду умудрялись жить хорошо, рассказал режиссер Алексей Красовский в видеоролике для сбора средств на ленту.
Алексей Красовский в прошлом году получил премию «Ника» за фильм «Коллектор» с Константином Хабенским. Режиссер сказал ТАСС, что в новой картине, в которой снялись Ян Цапник, Алена Бабенко и Павел Табаков, есть сатира, комедия, драма и трагикомедия.
В Минкультуры заявили, что вопрос выдачи прокатного удостоверения будет решен после окончания работы над фильмом. Авторы надеются, что премьера состоится в следующем году.
Комментарии12
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post_v 15 октября 2018 | 18:10
дело не в фильме о блокаде
главное - что голода в блокаду можно было избежать при таких больших потоках грузов через Ладогу
вопрос - зачем Сталину и Жданову нужно было уморить жителей Ленинграда?
danko1 15 октября 2018 | 18:29
post_v: Да и фильм о неравенстве в блокаду, одних, во власти, питающихся как в лучшие годы, и других, умирающих от голода, очень напоминает современную Россию, где питерские правят, когда одни в нищете, без мед. помощи умирают, а у других на собачек в день уходит больше, чем у нищих россиян на себя за год.
ura_123 15 октября 2018 | 18:10
Это типа как с фильмом про сталина,никто не видел но все осуждали...
kryimzdick 15 октября 2018 | 18:23
ura_123: да все посмотрели в интернете, а в некоторых кинотеатрах были закрытые показы для своих и для лучших людей города.
ura_123 15 октября 2018 | 18:28
kryimzdick: Так а тож)))) И при этом земля не налетела на небесную ось!
put__out 15 октября 2018 | 18:13
Так понимаю комедия не о блакадном городе, а о некоторых его гарожанах. Почему нет?...
aleksandr39 15 октября 2018 | 18:21
Когда члены политбюро ели пирожные им было смешно .
kryimzdick 15 октября 2018 | 18:21
Власть и дальше планирует жрать ананасы, пока народ голодает.
ura_123 15 октября 2018 | 18:30
kryimzdick: ”Статус министра не позволяет мне питаться на 3,500 в месяц” (с)
starokozlovicky2gus 15 октября 2018 | 18:22
Раз у докторов говняшкиных пригорает, значит, хорошее кино.
ihor_syvoryj 15 октября 2018 | 18:29
Цензура? Запрещена в книжице, которая называется Конституция РыФы?
Да пофиг!
kryimzdick 15 октября 2018 | 18:35
ihor_syvoryj: Голодавшие в Ленинграде могут оскорбиться на комедию о своих начальниках, жравших лососину с персиками.