В Российском военно-историческом обществе призвали запретить комедию о блокадном Ленинграде

Создатель фильма говорит, что его картина о социальном неравенстве.

Такие фильмы нельзя показывать – это надругательство над историей России, заявил Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества. Это организация, созданная по указу президента, во главе с министром культуры Владимиром Мединским. Мягков назвал еще не вышедшую в прокат картину оскорблением всем людям, которые чтят память жертв Великой Отечественной войны. Научный директор Российского военно-исторического общества добавил, что подобные фильмы – часть информационной войны против России. Авторов картины Мягков сравнил с фашистами, которые в годы войны забрасывали Ленинград листовками о том, как руководство города жирует, пока население умирает от голода.

Фильм «Праздник» будет о людях с привилегиями, которые даже в блокаду умудрялись жить хорошо, рассказал режиссер Алексей Красовский в видеоролике для сбора средств на ленту.

Алексей Красовский в прошлом году получил премию «Ника» за фильм «Коллектор» с Константином Хабенским. Режиссер сказал ТАСС, что в новой картине, в которой снялись Ян Цапник, Алена Бабенко и Павел Табаков, есть сатира, комедия, драма и трагикомедия.

В Минкультуры заявили, что вопрос выдачи прокатного удостоверения будет решен после окончания работы над фильмом. Авторы надеются, что премьера состоится в следующем году.