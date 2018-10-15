Родственники бывшего губернатора Петербурга Полтавченко строят медицинское производство за полтора миллиарда рублей
Оно появится в промзоне Новоорловская на севере города.
Стройка вблизи Шуваловского карьера и Парашютной улицы должна начаться в следующем году. Завод по производству медицинских диализаторов появится на площади более чем в один гектар. Компанией, которая занимается этим проектом, руководит семья Николая и Марии Кузнецовых. Женщина — сводная сестра жены Алексея Полтавченко — предпринимателя и сына бывшего губернатора Петербурга. Как предполагают авторы издания «Новый проспект», именно Полтавченко-младший мог вложиться в строительство завода. Ранее появлялась информация, что он инвестировал два миллиарда рублей в индустриального парка в Буграх. Алексей Полтавченко неоднократно заявлял, что он строит и развивает бизнес без помощи отца.
Георгий Полтавченко в начале октября покинул должность губернатора Санкт-Петербурга. Владимир Путин предложил ему возглавить объединенную судостроительную корпорацию.
Комментарии10
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trans 15 октября 2018 | 18:09
Не хило нагребли.....
danko1 15 октября 2018 | 18:22
trans: Не нагребли, бакланы наклевали и в клюве принесли. Не виноваты они.
chnch 15 октября 2018 | 18:09
Ну счаз судостроительный талант у родни проснётся... Но "это не потому, а наоборот, вопреки!".
angrew 15 октября 2018 | 18:20
И это "очень верующий" человек такое творит??? Или там совсем другая вера?
askol2016 15 октября 2018 | 18:24
angrew: Он молится своему богу Мамоне
piterjanis 15 октября 2018 | 18:24
Хоть производство будет,правда? Ничего же нет,никто ничего не делает,живём как протоукры
ura_123 15 октября 2018 | 18:35
piterjanis: Ну вот допустим у дерипаски производство,тебе с этого что?
faucon2006 15 октября 2018 | 18:24
а кто-то утверждал что полтавченко старший не ворует
теперь очевидно, что воровал, и миллиардами
ura_123 15 октября 2018 | 18:33
Откуда????
wuwer 15 октября 2018 | 18:37
Вон куда стадионные денежки перебежали
А если бы протащили Лимпиаду в Питере?.....ууууу ....Камазами бы бабло складировали родственички