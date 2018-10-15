В Ингушетии был похищен и избит сотрудник международной организации Amnesty International Олег Козловский

Как рассказал «Эху Москвы» представитель российского офиса компании Александр Артемьев, его коллега занимался мониторингом протестов против передачи земель Чечне.

Amnesty International обратилась в полицию. Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов попросил главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова и руководителя СК Александра Бастрыкина взять дело Козловского на контроль.

Правоохранительные органы Ингушетии не причастны к похищению правозащитника Олега Козловского, — заявил Интерфаксу источник в силовых структурах республики. При этом он отказался от каких-либо других комментариев.

В Ингушетии уже несколько недель не прекращаются массовые протесты из-за соглашения о границе с соседней Чечней. Полиция готова прибегнуть к силовому разгону протестующих только в крайнем случае, — заявил в интервью «Эху» глава республики Юнус-Бек Евкуров

Евкуров назвал «фейками» сообщения о том, что в республику для разгона митингов привезли силовиков из других регионов.