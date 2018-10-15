Верховный суд Хакасии прекратил производство по искам, которые связаны с выборами в Хакасии

Ранее местный избирком отозвал свой иск об отмене регистрации депутата-коммуниста Валентина Коновалова. Его соперник на выборах, кандидат от Партии роста Александр Мяхар, решил снять свою кандидатуру с выборов.

Несмотря на это, Валентин Коновалов не намерен отказываться от участия в выборах – об этом «Эху» рассказал депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко.

Новые выборы главы Хакасии должны состояться 11 ноября. Завтра местный избирком утвердит точную дату, — сообщил «Эху» член ЦИК Евгений Шевченко.

В Кремле сегодня сказали, что самое главное — чтобы в Хакасии голосование было справедливым и законным.