Верховный суд Хакасии прекратил производство по искам, которые связаны с выборами в Хакасии
Ранее местный избирком отозвал свой иск об отмене регистрации депутата-коммуниста Валентина Коновалова. Его соперник на выборах, кандидат от Партии роста Александр Мяхар, решил снять свою кандидатуру с выборов.
Несмотря на это, Валентин Коновалов не намерен отказываться от участия в выборах – об этом «Эху» рассказал депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко.
Новые выборы главы Хакасии должны состояться 11 ноября. Завтра местный избирком утвердит точную дату, — сообщил «Эху» член ЦИК Евгений Шевченко.
В Кремле сегодня сказали, что самое главное — чтобы в Хакасии голосование было справедливым и законным.
Комментарии1
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choke108 15 октября 2018 | 18:07
Значит, новую подлянку затевают, не мытьем, так катаньем. Будут последнего кандидат додавливать. Остальные уже отвалились.