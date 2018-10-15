РПЦ на заседании рассматривает вопрос об ответных мерах после решения Константинопольского патриархата по Украине
РПЦ на выездном заседании в Минске рассматривает вопрос об ответных мерах после решения Константинопольского патриархата по Украине. Белоруссия обеспокоена возможным расколом в православии, — заявил сегодня Александр Лукашенко.
Патриарх Кирилл, в свою очередь, поблагодарил Лукашенко за поддержку и отметил, что в отношениях государства и Церкви в Белоруссии «произошли огромные перемены к лучшему».
Константинопольский патриархат решил продолжить предоставление автокефалии Украинской православной церкви.
Тема влияния решений Константинопольского патриархата на положение Русской православной церкви на Украине обсуждалась в пятницу на совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности страны, уточнили в Кремле, — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков ответил на вопрос, в каком ключе шла речь на совещании президента с членами Совета безопасности о положении РПЦ на Украине после решений Константинопольского патриархата.
В Минске решаются, прежде всего, политические вопросы, а не церковные , — считает дьякон Андрей Кураев.
РПЦ в Минске скорее всего, объявит о разрыве с Константинопольским патриархатом, сказал нам политолог Алексей Макаркин.
Ранее пресс-секретарь Московского патриархата Александр Волков заявил, что Синод даст «адекватный и жесткий» ответ по итогам решений Константинополя по Украине.
Комментарии26
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post_v 15 октября 2018 | 18:03
и где тут "поддержка со стороны Беларуси"?
Лукашенко сказал "раскол это всегда плохо"
короче, Лукашенко объегорил Гундяева
alxab 15 октября 2018 | 18:10
Выберут проверенный метод: десант вежливых монахов без знаков отличия, но со скорострельными крестами.
monik_7 15 октября 2018 | 18:26
alxab: был один папа, звали его Урбан. Он тоже высаживал десант крестоносцев спасать Гроб Господен.А он где был, там и остался.
kryimzdick 15 октября 2018 | 18:07
Попы точат зубы
gригорьич 15 октября 2018 | 18:11
Можно ещё назло Константинополю всем синодом перейти в магометанство. Имам Всея Руси Кирилл-ага — это звучит гордо!
dvdd 15 октября 2018 | 18:29
gригорьич: то-то академик Рамазанка дыров будет рад.
rabin_tagor 15 октября 2018 | 18:39
dvdd: не фига не рад.
Рамзан Ахматович - сам себе имам.
ему конкуренты рядом с Аллахом Владимировичем не нужны
dvdd 15 октября 2018 | 18:11
Чем ответят? Отморозят себе уши на зло всем?
cromwel 15 октября 2018 | 18:13
dvdd: опять Воронеж разбомбят
vezdehod 15 октября 2018 | 18:17
Разжаловать Гундяева в рядовые и отправить в Сирию замаливать грехи.
kottigr1 15 октября 2018 | 18:27
cromwel: РПЦ сделает себе обрезание, назло Константинополю ?
andy66 15 октября 2018 | 18:16
а почем в Минске? Пометить территорию? Или чтобы следующим томос получил Минск?
dvdd 15 октября 2018 | 18:22
andy66: "Автокефалия церкви. Беларусь в очереди за Украиной" - это в новостях было.
cromwel 15 октября 2018 | 18:25
andy66: потому что в Минске Лука взял деньги, произнес двусмысленную фразу и все. Ротом когда Запад даст денег, он в момент налету переобуется
dvdd 15 октября 2018 | 18:17
Самая мирная религия любви готовит ответный удар, как завещал Господь Иисус Христос.
ansata 15 октября 2018 | 18:19
Не возьму в толк, а к вере во Христа это какое имеет отношение? В Мамоне имеет, к сферам влияния, а значит и контролю, но в вере то какое?
dvdd 15 октября 2018 | 18:24
ansata: ansata: задай этот вопрос Гундяеву.
poluputing 15 октября 2018 | 18:21
разрыв с Константинопольским патриархатом - это и есть раскол. Сталинская РПЦ становиться ещё и раскольничей. При этом ещё и взывает к кровопролитию. Поневоле прислушаешься к Невзорову
zztop1960 15 октября 2018 | 18:25
Разрыв с Константинопольским патриархатом ???? Опять старообрядцами станут ?
gригорьич 15 октября 2018 | 18:30
Заставь РПЦ Богу молится, так они и лоб себе разобьют
finist 15 октября 2018 | 18:30
После отмены решения от 1686 года - Минск под Константинополем. Их же тогда вместе с Киевом передавали Москве.
alex55 15 октября 2018 | 18:30
Видать боятся, как бы Батька белорусскую автокефалию не учудил...
vlabumur 15 октября 2018 | 18:31
"Как жить? Кругом одно жульё" (С)
kosmicheskiy_svin 15 октября 2018 | 18:35
Ну а какие ответные меры могут быть? Лишить Киевский патриархат приходов на территории России? Так их нет. Дать автокефалию Далай-Ламе? Как-то некошерно... Остаётся одно - бомбить Воронеж!)))
zztop1960 15 октября 2018 | 18:36
Бог не доволен действиями РПЦ и подаёт предупреждение - 15 октября на границе между Украиной и Россией в Азовском море произошло землетрясение.
По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, подземные толчки магнитудой 4,7 балла зафиксировали на глубине 10 км в 13:42. Эпицентр землетрясения находился в 58 км от Бердянска Запорожской области. Вот и ездите по Керченскому мосту
timwlad91 15 октября 2018 | 18:38
РПЦ на заседании рассматривает вопрос об ответных мерах после решения Константинопольского патриархата по Украине-
РПЦ в Минске скорее всего, объявит о разрыве с Константинопольским патриархатом, сказал нам политолог Алексей Макаркин.
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Скорее всего Константинопольский поп будет предан анафеме за поддержку раскола.
И потому все решения константинолпольского синода будут признаны недействительными.
Ну и так как Русская Православная Христианская Церковь это экономика,то ресурсы решат всё.И за которые ,и произошёл конфликт на Украине между жидами константинопольской православной секте хасидов и Русской Православной Христианской Церковью .
А это означает вторжение России на Украину и восстановление границ по линии Керзона которую признали все западные страны.