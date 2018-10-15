РПЦ на заседании рассматривает вопрос об ответных мерах после решения Константинопольского патриархата по Украине

РПЦ на выездном заседании в Минске рассматривает вопрос об ответных мерах после решения Константинопольского патриархата по Украине. Белоруссия обеспокоена возможным расколом в православии, — заявил сегодня Александр Лукашенко.

Патриарх Кирилл, в свою очередь, поблагодарил Лукашенко за поддержку и отметил, что в отношениях государства и Церкви в Белоруссии «произошли огромные перемены к лучшему».

Константинопольский патриархат решил продолжить предоставление автокефалии Украинской православной церкви.

Тема влияния решений Константинопольского патриархата на положение Русской православной церкви на Украине обсуждалась в пятницу на совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности страны, уточнили в Кремле, — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков ответил на вопрос, в каком ключе шла речь на совещании президента с членами Совета безопасности о положении РПЦ на Украине после решений Константинопольского патриархата.

В Минске решаются, прежде всего, политические вопросы, а не церковные , — считает дьякон Андрей Кураев.

РПЦ в Минске скорее всего, объявит о разрыве с Константинопольским патриархатом, сказал нам политолог Алексей Макаркин.

Ранее пресс-секретарь Московского патриархата Александр Волков заявил, что Синод даст «адекватный и жесткий» ответ по итогам решений Константинополя по Украине.