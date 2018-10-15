В Минске сегодня впервые за пределами России проходит священный синод РПЦ
Участники собираются дать оценку решениям Константинопольского патриархата, который готов предоставить автокефалию Украинской православной церкви. В Русской православной церкви это решение считают враждебным и незаконным и говорят, что оно способно привести к расколу.
Комментарии15
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pro_hanov 15 октября 2018 | 17:33
Мне почему-то вспомнилась собачка, которая питает около столбика - это мол моя территория.
pro_hanov 15 октября 2018 | 17:35
pro_hanov: писает, простите великодушно!
arye_11 15 октября 2018 | 17:39
pro_hanov:
Сильный удар получила Москва с этой украинской автокефалией.
Просто любо-дорого посмотреть.
Затевая агрессию против Украины в 2014, у Путина даже мысли не проскочило. что в 2018 ответ будет именно, что таким
Вот он, "Ассиметричный ответ" в своем чистом, классическом виде
vasyakirin 15 октября 2018 | 17:45
arye_11: Если РПЦ так глубоко де факто интегрирована в экономику Белоруссии и РФ может пора её по полной облагать налогами, втч как иностранного агента(до отделения от Константинополя)?
seryj_wolk 15 октября 2018 | 17:46
arye_11: Величайший стратег мироздания Путин пускает пузыри из лужи вместе с Гундяевым.
drgonish 15 октября 2018 | 18:14
pro_hanov:
Так Порошенко и требует. Согласен.
ak242 15 октября 2018 | 17:37
Гастроли
)))
ostapba 15 октября 2018 | 17:41
РПЦ???
Русская православная церьковь НЕ поместная???
В России нет места Русской земли??
Да и Нововороссия накрылась поместно..
.
А Лука свои колхозы не сдаст в аренду русским безземельным богомольцам.
Что по этому поводу "думают" жители Российской Федерации??
Как российские федерасты с федералами даже..
ihor_syvoryj 15 октября 2018 | 17:46
По мотивам одной известной комедии:
- Вам анафема!
- А томос у тебя есть?
- Ну, тогда просто проклятие...
trans 15 октября 2018 | 17:46
Будут заниматься божьими делами - угрожать Украине и Синоду. .
drgonish 15 октября 2018 | 17:47
[В Русской православной церкви это решение считают враждебным]
Именно. При чем, в первую очередь, по отношению именно к украинцам, и во вторую удар непосредственно по Православию.
Если верховные иерарх нарушает православные каноны(законы), и никто не реагирует, то почему остальным нельзя? Это может стать началом конца православия как такового.
Весь православный мир должен осудить решения патриарха всея Стамбула. Нет никаких основания давать автокефалию церкви, которой еще нет, не территории действующей канонической церкви. Это ересь и в ней только одна логика: раскол и, скорее всего, народные волнения на Украине и ее продолжающийся развал.
В 15 веке константинопольский патриархат уже подлез под католиков, переобув бывшего русского (грека) митрополита в кардинала. И вот опять нарушение православных канонов.
ura_123 15 октября 2018 | 17:54
drgonish: И тут ты такой весь в белом и с нимбом над головой))))
Без тебя уж как нибудь разберутся что в Украине,что в Константинополе.
drgonish 15 октября 2018 | 18:32
ura_123:
Я уж поглядел как вы разбираетесь. На Донбассе вместо переговоров, подвели тяжелую артиллерию с авиацией и начали гасить, на кого шараварный бог пошлет. Третьего дня украинской миной убило женщину и ее дочь 17 лет.
Как нибудь вы, конечно, разбересь, но, судя по тенденциям, ничего хорошего вас впереди не ждет. Молитесь своему шароварному богу, чтоб Русский народ над вами смилостивился и принял вас, гулящую шлюху-сестру, обратно домой.
ura_123 15 октября 2018 | 18:38
drgonish: Дружок,в рассеюшке с незаконными вооружёнными формированиями тоже никто не договаривается.
ivar1964 15 октября 2018 | 18:25
В Минске, стало быть? Обеспокоились судьбой православных Беларуси? Как бы тоже не нацелились на автокефалию? Предусмотрительно! Батька-то не очень надежен: говорит одно, а думает ...