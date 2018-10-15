Сбербанк может получить за долги 2 недостроенных небоскреба рядом с Москва-Сити

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. Речь идет о двух офисных башнях «Суворов Плаза» высотой более сорока этажей. Здания могут перейти Сбербанку за долги от бизнесмена Руслана Байсарова. Источники также утверждают, что Сбербанк сейчас рассматривают продажу главного офиса на улице Вавилова в Москве и переезд в район Москва-Сити. В пресс-службе компании эту информацию комментировать не стали.