В Альфа-банке произошел технический сбой
Об этом со ссылкой на клиентов сообщает агентство Интерфакс. Согласно этим данным, сбой коснулся работы мобильного банка и колл-центра. В пресс-службе финансово-кредитного учреждения сказали, что произошла авария на сетевых каналах арендованной оптики. Идут восстановительные работы.
Комментарии1
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rabin_tagor 15 октября 2018 | 17:37
Придется Альфа банку понизить категорию.
Будет теперь Бета банком.