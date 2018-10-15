В Альфа-банке произошел технический сбой

Об этом со ссылкой на клиентов сообщает агентство Интерфакс. Согласно этим данным, сбой коснулся работы мобильного банка и колл-центра. В пресс-службе финансово-кредитного учреждения сказали, что произошла авария на сетевых каналах арендованной оптики. Идут восстановительные работы.